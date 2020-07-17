"رأسه وذراعاه في حقيبة".. جريمة مروعة تنهي حياة رجل أعمال بأمريكا

كشفتها زيارة قريب له والشرطة تحتجز مساعد المجني عليه

احتجز شخص على خلفية مقتل صاحب شركة تقنيات (33 عامًا) عثر على جثته مقطعة إربًا داخل مسكنه الفاخر بمانهاتن، بحسب ما ذكر مسؤول إنفاذ قانون يوم الجمعة.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، عمل الشخص المحتجز كمساعد شخصي لفهيم صالح، وفق ما ذكر المسؤول لأسوشيتد برس، مشترطًا تكتم هويته لأنه غير مخول مناقشة القضية.

وعثر على "صالح"، في نحو الثالثة والنصف من مساء الثلاثاء، داخل مسكنه الفاخر الكائن في الطابق السابع في لوار إيست سايد، وقد اتصل قريب له بالشرطة بعدما توجه إلى مسكن "صالح" لزيارته ليجد هذا الاكتشاف المروع.

وعثرت عناصر الشرطة التي استجابت للبلاغ على جذع آدمي عليه ملابس، وحقيبة تحتوي على رأس وذراعين، وعلى منشار كهربائي في غرفة المعيشة، بحسب الشرطة.

واستعانت الشرطة بتسجيل مصور أمني يظهر "صالح" وهو يغادر المصعد الذي يقود مباشرة إلى مسكنه الذي يشغل الطابق بأكمله، والمكون من غرفتي نوم، في وقت سابق من بعد ظهيرة الثلاثاء، ويتبعه بمسافة قصيرة شخص ملثم يرتدي السواد وفق مسؤول آخر في إنفاذ القانون مطلع على القضية.

كما يظهر التسجيل المصور أيضًا الشخصين وهما يتصارعان عند مدخل المسكن، بحسب المسؤول، الذي كان بدوره غير مخول بمناقشة القضية واشترط تكتم هويته.

وتعتقد الشرطة أن وصول قريب "صالح" ربما يكون قد عرقل عمل المهاجم قبل أن يفر من مخرج خلفي، فيما قال الطبيب الشرعي إن الوفاة ناتجة عن عدة طعنات، وذلك بعد تشريح الجثة.

كان "صالح" الرئيس التنفيذي لشركة تعمل في مجال التشارك في ركوب الدراجات النارية باسم "غوكادا" بدأت العمل في نيجيريا في 2018.

وتصف سيرته الذاتية على موقع "لينكد إن" أنه رجل أعمال عصامي أسس "غوكادا" بناءً على خبرته في "رؤية فرصة في بلده الأصلي بنغلاديش" وتأسيسه أكبر شركة هناك للتشارك في ركوب الدراجات النارية، كما تذكر السيرة الذاتية أيضًا أنه استثمر في مشروع مشابه في كولومبيا.

ويبحث المحققون فيما إذا كانت عملية القتل على صلة بعمل "صالح".

