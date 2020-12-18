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مدني جازان: سقوط مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي قُرب مستشفى الحرث العام

صرَّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط (3) مقذوفات عسكرية، أطلقتها عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة الحرث بمنطقة جازان، سقط أحدها في أرض فضاء بمسافة تبعد (197) مترًا عن مستشفى الحرث العام.

وأضاف: "سقط مقذوفان في أرض فضاء، ولم تنتج أية إصابات أو أضرار -ولله الحمد-، وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".

الدفاع المدني ميليشيا الحوثي الإرهابية مقذوفات حوثية جازان مدني جازان مستشفى الحرث العام

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مدني جازان: سقوط مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي قُرب مستشفى الحرث العام
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط (3) مقذوفات عسكرية، أطلقتها عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة الحرث بمنطقة جازان، سقط أحدها في أرض فضاء بمسافة تبعد (197) مترًا عن مستشفى الحرث العام.

وأضاف: "سقط مقذوفان في أرض فضاء، ولم تنتج أية إصابات أو أضرار -ولله الحمد-، وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".

18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442
10:21 PM
اخر تعديل
18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442
11:31 PM

مدني جازان: سقوط مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي قُرب مستشفى الحرث العام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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صرَّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط (3) مقذوفات عسكرية، أطلقتها عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة الحرث بمنطقة جازان، سقط أحدها في أرض فضاء بمسافة تبعد (197) مترًا عن مستشفى الحرث العام.

وأضاف: "سقط مقذوفان في أرض فضاء، ولم تنتج أية إصابات أو أضرار -ولله الحمد-، وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".

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