مصر تعلن: تطعيم 14 مليون مواطن بلقاح كورونا

قالت: عدد اللقاحات المتاحة وصل لـ31 مليون جرعة

أعلن مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة الدكتور عوض تاج الدين، أنه تم تطعيم 14 مليون مواطن حتى الآن، مشيرًا إلى أن عدد اللقاحات المتاحة وصل لـ31 مليون جرعة حتى الآن.

وقال الدكتور تاج الدين فى تصريحات له: إن هناك إقبالًا كبيرًا على تلقى اللقاحات، وتم تصنيع أعداد كبيرة من اللقاح الصيني "سينوفاك فاكسيرا" في مصر، بالإضافة إلى وجود مواد خام وفيرة.