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مصر تعلن: تطعيم 14 مليون مواطن بلقاح كورونا

قالت: عدد اللقاحات المتاحة وصل لـ31 مليون جرعة

أعلن مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة الدكتور عوض تاج الدين، أنه تم تطعيم 14 مليون مواطن حتى الآن، مشيرًا إلى أن عدد اللقاحات المتاحة وصل لـ31 مليون جرعة حتى الآن.

وقال الدكتور تاج الدين فى تصريحات له: إن هناك إقبالًا كبيرًا على تلقى اللقاحات، وتم تصنيع أعداد كبيرة من اللقاح الصيني "سينوفاك فاكسيرا" في مصر، بالإضافة إلى وجود مواد خام وفيرة.

مصر فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا وزارة الصحة والسكان المصرية

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مصر تعلن: تطعيم 14 مليون مواطن بلقاح كورونا
سبق

أعلن مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة الدكتور عوض تاج الدين، أنه تم تطعيم 14 مليون مواطن حتى الآن، مشيرًا إلى أن عدد اللقاحات المتاحة وصل لـ31 مليون جرعة حتى الآن.

وقال الدكتور تاج الدين فى تصريحات له: إن هناك إقبالًا كبيرًا على تلقى اللقاحات، وتم تصنيع أعداد كبيرة من اللقاح الصيني "سينوفاك فاكسيرا" في مصر، بالإضافة إلى وجود مواد خام وفيرة.

09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
10:08 AM
اخر تعديل
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
02:18 AM

مصر تعلن: تطعيم 14 مليون مواطن بلقاح كورونا

قالت: عدد اللقاحات المتاحة وصل لـ31 مليون جرعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة الدكتور عوض تاج الدين، أنه تم تطعيم 14 مليون مواطن حتى الآن، مشيرًا إلى أن عدد اللقاحات المتاحة وصل لـ31 مليون جرعة حتى الآن.

وقال الدكتور تاج الدين فى تصريحات له: إن هناك إقبالًا كبيرًا على تلقى اللقاحات، وتم تصنيع أعداد كبيرة من اللقاح الصيني "سينوفاك فاكسيرا" في مصر، بالإضافة إلى وجود مواد خام وفيرة.

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