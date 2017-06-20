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ابتداءً من الشهر الجاري.. تحسين حاسبة الدعم لمستفيدي "سكني"

"الحقيل": تلبيةً لرغبات المستفيدين ممن يزيد دخلهم على 14 ألف ريال

أعلن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل اعتماد آلية دعم المستفيدين من القرض العقاري، بما يرفع نسبة الدعم الشهري لهم، وذلك لأصحاب الدخل الشهري أكثر من 14 ألف ريال، وذلك من خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي تلبية لرغبات مستفيدي برنامج سكني ممن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، إذ تم تعديل حاسبة الدعم لتمكينهم من الاستفادة من الدعم الحكومي لقروضهم العقارية، وسيكون ذلك بدءاً من الشهر الجاري، وبأثر رجعي للمستفيدين السابقين.

وتم تحسين آلية دعم القروض العقارية الجديد من خلال تقديم الدعم بشكل تدريجي بمعدل 5% لكل ألف ريال زيادة في الراتب، بدلاً من خفض الدعم مباشرة من 100% إلى 35% حسب المعمول به في مصفوفة الدعم الحالية، ويهدف لتحسين مصفوفة الدعم إلى إيصال الدعم السكني لأكبر عدد من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 من أجل رفع نسبة تملك المواطنين للمسكن، وللإسهام في رفع كفاءة برنامج التمويل المدعوم.

ويمكن الإطلاع على آلية الدعم بعد تحسينها من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج سكني أو من خلال الرابط المباشر https://sakani.housing.sa/calculator.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ابتداءً من الشهر الجاري.. تحسين حاسبة الدعم لمستفيدي "سكني"
سبق

أعلن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل اعتماد آلية دعم المستفيدين من القرض العقاري، بما يرفع نسبة الدعم الشهري لهم، وذلك لأصحاب الدخل الشهري أكثر من 14 ألف ريال، وذلك من خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي تلبية لرغبات مستفيدي برنامج سكني ممن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، إذ تم تعديل حاسبة الدعم لتمكينهم من الاستفادة من الدعم الحكومي لقروضهم العقارية، وسيكون ذلك بدءاً من الشهر الجاري، وبأثر رجعي للمستفيدين السابقين.

وتم تحسين آلية دعم القروض العقارية الجديد من خلال تقديم الدعم بشكل تدريجي بمعدل 5% لكل ألف ريال زيادة في الراتب، بدلاً من خفض الدعم مباشرة من 100% إلى 35% حسب المعمول به في مصفوفة الدعم الحالية، ويهدف لتحسين مصفوفة الدعم إلى إيصال الدعم السكني لأكبر عدد من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 من أجل رفع نسبة تملك المواطنين للمسكن، وللإسهام في رفع كفاءة برنامج التمويل المدعوم.

ويمكن الإطلاع على آلية الدعم بعد تحسينها من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج سكني أو من خلال الرابط المباشر https://sakani.housing.sa/calculator.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
02:07 PM

ابتداءً من الشهر الجاري.. تحسين حاسبة الدعم لمستفيدي "سكني"

"الحقيل": تلبيةً لرغبات المستفيدين ممن يزيد دخلهم على 14 ألف ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل اعتماد آلية دعم المستفيدين من القرض العقاري، بما يرفع نسبة الدعم الشهري لهم، وذلك لأصحاب الدخل الشهري أكثر من 14 ألف ريال، وذلك من خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي تلبية لرغبات مستفيدي برنامج سكني ممن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، إذ تم تعديل حاسبة الدعم لتمكينهم من الاستفادة من الدعم الحكومي لقروضهم العقارية، وسيكون ذلك بدءاً من الشهر الجاري، وبأثر رجعي للمستفيدين السابقين.

وتم تحسين آلية دعم القروض العقارية الجديد من خلال تقديم الدعم بشكل تدريجي بمعدل 5% لكل ألف ريال زيادة في الراتب، بدلاً من خفض الدعم مباشرة من 100% إلى 35% حسب المعمول به في مصفوفة الدعم الحالية، ويهدف لتحسين مصفوفة الدعم إلى إيصال الدعم السكني لأكبر عدد من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 من أجل رفع نسبة تملك المواطنين للمسكن، وللإسهام في رفع كفاءة برنامج التمويل المدعوم.

ويمكن الإطلاع على آلية الدعم بعد تحسينها من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج سكني أو من خلال الرابط المباشر https://sakani.housing.sa/calculator.

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