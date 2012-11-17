"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على عسير

تشمل تأثيراتها عددًا من المحافظات حتى 7 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.