"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على عسير
تشمل تأثيراتها عددًا من المحافظات حتى 7 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، وظهران الجنوب.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على عسير
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-11-16
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، وظهران الجنوب.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
02:06 PM
"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على عسير
تشمل تأثيراتها عددًا من المحافظات حتى 7 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، وظهران الجنوب.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.