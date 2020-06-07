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بثّته "الصحة" .. مقطع توعوي للحث على ممارسات يومية صحيحة للوقاية من كورونا

ركّزت عبر الفيديو على أهمية لبس الكمامة عند الخروج وضرورة التباعد الاجتماعي

نشرت وزارة الصحة، عبر حسابها في "تويتر"، مقطع فيديو توعوي يتضمن توضيحاً للعادات والممارسات اليومية التي تُسهم في الوقاية من فيروس كورونا.

وركّزت "الصحة"، عبر المقطع، على أهمية لبس الكمامة عند الخروج وضرورة التباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة، وكذلك إحضار السجادة عند الصلاة، وترك مسافة آمنة، إضافةً إلى استخدام بطاقات الدفع الإلكترونية عند الشراء، وغيرها من السلوكيات الصحيحة، وذلك بهدف الوقاية من فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" والحد من انتشاره.

وتواصل "الصحة" تكثيف جهودها وبث رسائلها التوعوية عبر حساباتها في مواقع التواصل كافة؛ للتصدي لفيروس كورونا، وتعريف أفراد المجتمع بطرق الوقاية منه؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

ويمكن الاطلاع على الفيديو عبر الرابط: https://twitter.com/livewellmoh/status/1267519835178663936?s=21

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بثّته "الصحة" .. مقطع توعوي للحث على ممارسات يومية صحيحة للوقاية من كورونا
سبق

نشرت وزارة الصحة، عبر حسابها في "تويتر"، مقطع فيديو توعوي يتضمن توضيحاً للعادات والممارسات اليومية التي تُسهم في الوقاية من فيروس كورونا.

وركّزت "الصحة"، عبر المقطع، على أهمية لبس الكمامة عند الخروج وضرورة التباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة، وكذلك إحضار السجادة عند الصلاة، وترك مسافة آمنة، إضافةً إلى استخدام بطاقات الدفع الإلكترونية عند الشراء، وغيرها من السلوكيات الصحيحة، وذلك بهدف الوقاية من فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" والحد من انتشاره.

وتواصل "الصحة" تكثيف جهودها وبث رسائلها التوعوية عبر حساباتها في مواقع التواصل كافة؛ للتصدي لفيروس كورونا، وتعريف أفراد المجتمع بطرق الوقاية منه؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

ويمكن الاطلاع على الفيديو عبر الرابط: https://twitter.com/livewellmoh/status/1267519835178663936?s=21

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
10:09 AM

بثّته "الصحة" .. مقطع توعوي للحث على ممارسات يومية صحيحة للوقاية من كورونا

ركّزت عبر الفيديو على أهمية لبس الكمامة عند الخروج وضرورة التباعد الاجتماعي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,482

نشرت وزارة الصحة، عبر حسابها في "تويتر"، مقطع فيديو توعوي يتضمن توضيحاً للعادات والممارسات اليومية التي تُسهم في الوقاية من فيروس كورونا.

وركّزت "الصحة"، عبر المقطع، على أهمية لبس الكمامة عند الخروج وضرورة التباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة، وكذلك إحضار السجادة عند الصلاة، وترك مسافة آمنة، إضافةً إلى استخدام بطاقات الدفع الإلكترونية عند الشراء، وغيرها من السلوكيات الصحيحة، وذلك بهدف الوقاية من فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" والحد من انتشاره.

وتواصل "الصحة" تكثيف جهودها وبث رسائلها التوعوية عبر حساباتها في مواقع التواصل كافة؛ للتصدي لفيروس كورونا، وتعريف أفراد المجتمع بطرق الوقاية منه؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

ويمكن الاطلاع على الفيديو عبر الرابط: https://twitter.com/livewellmoh/status/1267519835178663936?s=21

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