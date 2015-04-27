القانون في لبنان انتهى!!

المثل يقول: (ليس لتاجر المخدرات دولة)، وحزب الله جعل له دولة، هي لبنان.
اللبنانيون الشرفاء يناشدون المجتمع الدولي إنقاذ لبنان من شياطين طهران، الذين باتوا يحكمون اللبنانيين بالحديد والنار، ويصدرون خيرات لبنان بنكهات المخدرات، ويسعون في الأرض الفساد. ولو لم تجتث عروقهم من أعماق الأرض اللبنانية فلن يسود الشرق الأوسط الأمان.
المثل يقول: (ليس لتاجر المخدرات دولة)، وحزب الله جعل له دولة، هي لبنان.
اللبنانيون الشرفاء يناشدون المجتمع الدولي إنقاذ لبنان من شياطين طهران، الذين باتوا يحكمون اللبنانيين بالحديد والنار، ويصدرون خيرات لبنان بنكهات المخدرات، ويسعون في الأرض الفساد. ولو لم تجتث عروقهم من أعماق الأرض اللبنانية فلن يسود الشرق الأوسط الأمان.
المثل يقول: (ليس لتاجر المخدرات دولة)، وحزب الله جعل له دولة، هي لبنان.
اللبنانيون الشرفاء يناشدون المجتمع الدولي إنقاذ لبنان من شياطين طهران، الذين باتوا يحكمون اللبنانيين بالحديد والنار، ويصدرون خيرات لبنان بنكهات المخدرات، ويسعون في الأرض الفساد. ولو لم تجتث عروقهم من أعماق الأرض اللبنانية فلن يسود الشرق الأوسط الأمان.