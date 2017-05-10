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المكسيك.. "امتلاء" عدد من المستشفيات وتوقفها عن استقبال مرضى كورونا

توقعات بأن يمثل هذا الأسبوع ذروة الإصابات في العاصمة والمناطق الواقعة حولها

بدأت مستشفيات في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، في الإحجام عن استقبال مرضى فيروس كورونا أمس السبت، بعد امتلاء كل من المستشفيات العامة والخاصة، ومع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس.

وتشير بيانات حكومة المدينة إلى امتلاء 26 مستشفى من بين 64 مستشفى عامًّا مخصصًا لاستقبال مرضى كوفيد-19 في العاصمة بشكل كامل.

وعُلّقت لافتة على سياج مستشفى عام في حي إزتابالابا الفقير بالمدينة، تقول إنه لم يعد لديه أسرّة أخرى لاستقبال مرضى جدد بفيروس كورونا.

ووُضعت يوم السبت براميل لمنع الدخول من البوابات التي كان يدخل منها المسعفون حاملين المرضى على محفات الأسبوع الماضي في ذلك المستشفى العام.

وأظهرت البيانات امتلاء 16 عيادة عامة بشكل شبه كامل؛ في حين يوجد مكان في 22 عيادة أخرى.

وقالت خمسة مستشفيات خاصة في العاصمة وفق "رويترز"، إنها وصلت إلى كامل طاقتها لمعالجة مرضى كورونا.

وأشارت إحصاءات للرابطة الوطنية للمستشفيات الخاصة، إلى أن الأسرّة ووحدات الرعاية المركزة المزودة بأجهزة تنفس صناعي لعلاج مرضى كورونا في المستشفيات الخاصة في خمس ولايات والعاصمة، وصلت بالفعل لحد التشبع.

وقالت الحكومة: إن مطلع هذا الأسبوع قد يمثل ذروة الإصابات في المنطقة الكثيفة السكان في العاصمة والمناطق الواقعة حولها حيث يعيش أكثر من 20 مليون نسمة، وتم توثيق معظم حالات الإصابة المؤكدة.

وأكد مسؤولو الصحة العامة تسجيل ما لا يقل عن 31522 حالة إصابة، و3160 حالة وفاة حتى الآن؛ على الرغم من أن كلا من الرقمين يقلل الحجم الحقيقي للتفشي في المكسيك؛ نظرًا لقلة اختبارات الكشف عن الإصابة.

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المكسيك.. "امتلاء" عدد من المستشفيات وتوقفها عن استقبال مرضى كورونا
سبق

بدأت مستشفيات في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، في الإحجام عن استقبال مرضى فيروس كورونا أمس السبت، بعد امتلاء كل من المستشفيات العامة والخاصة، ومع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس.

وتشير بيانات حكومة المدينة إلى امتلاء 26 مستشفى من بين 64 مستشفى عامًّا مخصصًا لاستقبال مرضى كوفيد-19 في العاصمة بشكل كامل.

وعُلّقت لافتة على سياج مستشفى عام في حي إزتابالابا الفقير بالمدينة، تقول إنه لم يعد لديه أسرّة أخرى لاستقبال مرضى جدد بفيروس كورونا.

ووُضعت يوم السبت براميل لمنع الدخول من البوابات التي كان يدخل منها المسعفون حاملين المرضى على محفات الأسبوع الماضي في ذلك المستشفى العام.

وأظهرت البيانات امتلاء 16 عيادة عامة بشكل شبه كامل؛ في حين يوجد مكان في 22 عيادة أخرى.

وقالت خمسة مستشفيات خاصة في العاصمة وفق "رويترز"، إنها وصلت إلى كامل طاقتها لمعالجة مرضى كورونا.

وأشارت إحصاءات للرابطة الوطنية للمستشفيات الخاصة، إلى أن الأسرّة ووحدات الرعاية المركزة المزودة بأجهزة تنفس صناعي لعلاج مرضى كورونا في المستشفيات الخاصة في خمس ولايات والعاصمة، وصلت بالفعل لحد التشبع.

وقالت الحكومة: إن مطلع هذا الأسبوع قد يمثل ذروة الإصابات في المنطقة الكثيفة السكان في العاصمة والمناطق الواقعة حولها حيث يعيش أكثر من 20 مليون نسمة، وتم توثيق معظم حالات الإصابة المؤكدة.

وأكد مسؤولو الصحة العامة تسجيل ما لا يقل عن 31522 حالة إصابة، و3160 حالة وفاة حتى الآن؛ على الرغم من أن كلا من الرقمين يقلل الحجم الحقيقي للتفشي في المكسيك؛ نظرًا لقلة اختبارات الكشف عن الإصابة.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
11:22 AM

المكسيك.. "امتلاء" عدد من المستشفيات وتوقفها عن استقبال مرضى كورونا

توقعات بأن يمثل هذا الأسبوع ذروة الإصابات في العاصمة والمناطق الواقعة حولها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت مستشفيات في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، في الإحجام عن استقبال مرضى فيروس كورونا أمس السبت، بعد امتلاء كل من المستشفيات العامة والخاصة، ومع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس.

وتشير بيانات حكومة المدينة إلى امتلاء 26 مستشفى من بين 64 مستشفى عامًّا مخصصًا لاستقبال مرضى كوفيد-19 في العاصمة بشكل كامل.

وعُلّقت لافتة على سياج مستشفى عام في حي إزتابالابا الفقير بالمدينة، تقول إنه لم يعد لديه أسرّة أخرى لاستقبال مرضى جدد بفيروس كورونا.

ووُضعت يوم السبت براميل لمنع الدخول من البوابات التي كان يدخل منها المسعفون حاملين المرضى على محفات الأسبوع الماضي في ذلك المستشفى العام.

وأظهرت البيانات امتلاء 16 عيادة عامة بشكل شبه كامل؛ في حين يوجد مكان في 22 عيادة أخرى.

وقالت خمسة مستشفيات خاصة في العاصمة وفق "رويترز"، إنها وصلت إلى كامل طاقتها لمعالجة مرضى كورونا.

وأشارت إحصاءات للرابطة الوطنية للمستشفيات الخاصة، إلى أن الأسرّة ووحدات الرعاية المركزة المزودة بأجهزة تنفس صناعي لعلاج مرضى كورونا في المستشفيات الخاصة في خمس ولايات والعاصمة، وصلت بالفعل لحد التشبع.

وقالت الحكومة: إن مطلع هذا الأسبوع قد يمثل ذروة الإصابات في المنطقة الكثيفة السكان في العاصمة والمناطق الواقعة حولها حيث يعيش أكثر من 20 مليون نسمة، وتم توثيق معظم حالات الإصابة المؤكدة.

وأكد مسؤولو الصحة العامة تسجيل ما لا يقل عن 31522 حالة إصابة، و3160 حالة وفاة حتى الآن؛ على الرغم من أن كلا من الرقمين يقلل الحجم الحقيقي للتفشي في المكسيك؛ نظرًا لقلة اختبارات الكشف عن الإصابة.

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