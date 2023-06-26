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"أمم أفريقيا" : بداية الجولة الثانية من دور المجموعات وظهور للنسور "النيجيرية" و "الفراعنة"

تستكمل مساء اليوم الأربعاء مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تقام منافساتها في مصر في الفترة من 20 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل إذ ستكون هناك ثلاث مباريات في بداية الجولة الثانية من دور المجموعات.

نيجيريا - غينيا

تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الرياض علماً بأن المنتخب النيجيري يحتل صدارة المجموعة بثلاث نقاط بعد فوزه الأول، في حين تحتل غينيا المركز الثاني، وتحتاج نيجيريا بقيادة نجمها أحمد موسى للفوز لضمان التأهل للدور التالي.

أوغندا - زيمبابوي

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الرياض، حيث يحتل المنتخب الأوغندي المركز الأول بعد فوزه في المباراة الأولى، حيث يمتلك ثلاث نقاط، في حين تحتل زيمبابوي المركز الثالث بلا رصيد بعد هزيمتها في المباراة الأولى أمام المنتخب المصري، وفي حال فوز أوغندا ستضمن تأهلها للدور التالي.

مصر - الكونغو

تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت الرياض، حيث يحتل المنتخب المصري المركز الأول (مكرر) بعد أوغندا بفارق الأهداف، بينما تحتل جمهورية الكونغو المركز الرابع والأخير، وفي حال فوز مصر تضمن تأهلها للدور التالي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"أمم أفريقيا" : بداية الجولة الثانية من دور المجموعات وظهور للنسور "النيجيرية" و "الفراعنة"
سبق

تستكمل مساء اليوم الأربعاء مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تقام منافساتها في مصر في الفترة من 20 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل إذ ستكون هناك ثلاث مباريات في بداية الجولة الثانية من دور المجموعات.

نيجيريا - غينيا

تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الرياض علماً بأن المنتخب النيجيري يحتل صدارة المجموعة بثلاث نقاط بعد فوزه الأول، في حين تحتل غينيا المركز الثاني، وتحتاج نيجيريا بقيادة نجمها أحمد موسى للفوز لضمان التأهل للدور التالي.

أوغندا - زيمبابوي

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الرياض، حيث يحتل المنتخب الأوغندي المركز الأول بعد فوزه في المباراة الأولى، حيث يمتلك ثلاث نقاط، في حين تحتل زيمبابوي المركز الثالث بلا رصيد بعد هزيمتها في المباراة الأولى أمام المنتخب المصري، وفي حال فوز أوغندا ستضمن تأهلها للدور التالي.

مصر - الكونغو

تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت الرياض، حيث يحتل المنتخب المصري المركز الأول (مكرر) بعد أوغندا بفارق الأهداف، بينما تحتل جمهورية الكونغو المركز الرابع والأخير، وفي حال فوز مصر تضمن تأهلها للدور التالي.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
12:47 AM
اخر تعديل
26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
01:39 AM

"أمم أفريقيا" : بداية الجولة الثانية من دور المجموعات وظهور للنسور "النيجيرية" و "الفراعنة"

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
1,036

تستكمل مساء اليوم الأربعاء مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تقام منافساتها في مصر في الفترة من 20 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل إذ ستكون هناك ثلاث مباريات في بداية الجولة الثانية من دور المجموعات.

نيجيريا - غينيا

تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الرياض علماً بأن المنتخب النيجيري يحتل صدارة المجموعة بثلاث نقاط بعد فوزه الأول، في حين تحتل غينيا المركز الثاني، وتحتاج نيجيريا بقيادة نجمها أحمد موسى للفوز لضمان التأهل للدور التالي.

أوغندا - زيمبابوي

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الرياض، حيث يحتل المنتخب الأوغندي المركز الأول بعد فوزه في المباراة الأولى، حيث يمتلك ثلاث نقاط، في حين تحتل زيمبابوي المركز الثالث بلا رصيد بعد هزيمتها في المباراة الأولى أمام المنتخب المصري، وفي حال فوز أوغندا ستضمن تأهلها للدور التالي.

مصر - الكونغو

تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت الرياض، حيث يحتل المنتخب المصري المركز الأول (مكرر) بعد أوغندا بفارق الأهداف، بينما تحتل جمهورية الكونغو المركز الرابع والأخير، وفي حال فوز مصر تضمن تأهلها للدور التالي.

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200 مليون

26 ديسمبر
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