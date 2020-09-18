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"مدني مكة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 7 مساءً

"الأرصاد" نبّهت لسحب رعدية ممطرة على محافظات عدة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على: أضم والطائف، وميسان، والعرضيات؛ مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدامٍ في الرؤية حتى الساعة السابعة مساءً.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني مكة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 7 مساءً
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على: أضم والطائف، وميسان، والعرضيات؛ مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدامٍ في الرؤية حتى الساعة السابعة مساءً.

18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
01:45 PM

"مدني مكة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 7 مساءً

"الأرصاد" نبّهت لسحب رعدية ممطرة على محافظات عدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على: أضم والطائف، وميسان، والعرضيات؛ مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدامٍ في الرؤية حتى الساعة السابعة مساءً.

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