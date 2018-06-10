وناقشت خلاله عددًا من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصاتها لدراستها وإبداء الرأي حيالها تمهيدًا لرفعها إلى المجلس.

عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس #الشورى برئاسة عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل، اجتماعًا "عن بُعد".

الشورى.. لجنة الاقتصاد والطاقة تعقد اجتماعها عن بُعد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-10 عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس #الشورى برئاسة عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل، اجتماعًا "عن بُعد". وناقشت خلاله عددًا من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصاتها لدراستها وإبداء الرأي حيالها تمهيدًا لرفعها إلى المجلس.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 10:51 AM

الشورى.. لجنة الاقتصاد والطاقة تعقد اجتماعها عن بُعد ناقشت خلاله عددًا من الموضوعات لإبداء الرأي حيالها





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عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس #الشورى برئاسة عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل، اجتماعًا "عن بُعد".

وناقشت خلاله عددًا من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصاتها لدراستها وإبداء الرأي حيالها تمهيدًا لرفعها إلى المجلس.