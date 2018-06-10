الشورى.. لجنة الاقتصاد والطاقة تعقد اجتماعها عن بُعد

عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس #الشورى برئاسة عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل، اجتماعًا "عن بُعد".
وناقشت خلاله عددًا من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصاتها لدراستها وإبداء الرأي حيالها تمهيدًا لرفعها إلى المجلس.
عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس #الشورى برئاسة عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل، اجتماعًا "عن بُعد".
وناقشت خلاله عددًا من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصاتها لدراستها وإبداء الرأي حيالها تمهيدًا لرفعها إلى المجلس.مجلس الشورى
عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس #الشورى برئاسة عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل، اجتماعًا "عن بُعد".
وناقشت خلاله عددًا من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصاتها لدراستها وإبداء الرأي حيالها تمهيدًا لرفعها إلى المجلس.
عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس #الشورى برئاسة عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل، اجتماعًا "عن بُعد".
وناقشت خلاله عددًا من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصاتها لدراستها وإبداء الرأي حيالها تمهيدًا لرفعها إلى المجلس.