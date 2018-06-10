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الشورى.. لجنة الاقتصاد والطاقة تعقد اجتماعها عن بُعد

ناقشت خلاله عددًا من الموضوعات لإبداء الرأي حيالها

عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس #الشورى برئاسة عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل، اجتماعًا "عن بُعد".

وناقشت خلاله عددًا من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصاتها لدراستها وإبداء الرأي حيالها تمهيدًا لرفعها إلى المجلس.

مجلس الشورى

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الشورى.. لجنة الاقتصاد والطاقة تعقد اجتماعها عن بُعد
سبق

عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس #الشورى برئاسة عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل، اجتماعًا "عن بُعد".

وناقشت خلاله عددًا من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصاتها لدراستها وإبداء الرأي حيالها تمهيدًا لرفعها إلى المجلس.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
10:51 AM

الشورى.. لجنة الاقتصاد والطاقة تعقد اجتماعها عن بُعد

ناقشت خلاله عددًا من الموضوعات لإبداء الرأي حيالها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس #الشورى برئاسة عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل، اجتماعًا "عن بُعد".

وناقشت خلاله عددًا من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصاتها لدراستها وإبداء الرأي حيالها تمهيدًا لرفعها إلى المجلس.

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