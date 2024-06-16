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"الشورى" يطالب "الحبوب" برفع كميات الخزن الإستراتيجي من القمح ليكفي سنة كاملة

المجلس طالب "الأوقاف" بالتنسيق مع "الزكاة" حول إعفاء الواقف من "القيمة المضافة"

أكد مجلس الشورى في قرار أصدره اليوم على قراره السابق بمطالبة المؤسسة العامة للحبوب برفع كميات الخزن الإستراتيجي من القمح ليكفي لمدة سنة كاملة.

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للأوقاف، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تسديد قيمة تعويضات الأوقاف المنزوعة ملكيتها لمصلحة المشاريع الحكومية بأراضٍ حكومية بديلة لتتمكن الهيئة من إيجاد البديل وتنفيذ شروط الواقفين.

وقال المجلس، خلال جلسته العادية "45" للسنة الرابعة من الدورة السابعة "عن بعد "المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، إنه يجب على الهيئة العامة للأوقاف بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل إعفاء الواقف من ضريبة القيمة المضافة عند اقتناء العقارات الوقفية.

وطالب "الشورى"، في قرار أصدره اليوم، الهيئة العامة للأوقاف باتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات لضمان كفاءة الإنفاق والترابط والشمولية في الأنظمة التقنية.

من ناحية أخرى، قال "الشورى": يجب على الصندوق السعودي للتنمية القيام بدراسة جدوى إيفاد ممثلين له في بعض سفارات المملكة في بعض الدول المستفيدة إذا ما وجد أن ذلك يسهل عمله ويمنحه المرونة الكافية ويبرز أعماله إعلامياً في تلك الدول.

وأكد أنه ينبغي للصندوق السعودي للتنمية سرعة تحديث الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية وفقاً لما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ ، بتعديل نظامه وبما يكفل له الاحتفاظ بمنسوبيه واستقطاب كفاءات جديدة

وطالب "الشورى"، في قرار أصدره اليوم، بشأن التقريرين السنويين للصندوق السعودي للتنمية للعامين الماليين 1438 - 1439 هـ / 1439 - 1440 هـ، بدراسة فصل الصندوق السعودي للتنمية عن صندوق التنمية الوطني.

ووافق مجلس الشورى على مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال الرياضة.

هذا ويناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط السعودية للعام المالي 1439 / 1440هـ.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشورى" يطالب "الحبوب" برفع كميات الخزن الإستراتيجي من القمح ليكفي سنة كاملة
سبق

أكد مجلس الشورى في قرار أصدره اليوم على قراره السابق بمطالبة المؤسسة العامة للحبوب برفع كميات الخزن الإستراتيجي من القمح ليكفي لمدة سنة كاملة.

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للأوقاف، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تسديد قيمة تعويضات الأوقاف المنزوعة ملكيتها لمصلحة المشاريع الحكومية بأراضٍ حكومية بديلة لتتمكن الهيئة من إيجاد البديل وتنفيذ شروط الواقفين.

وقال المجلس، خلال جلسته العادية "45" للسنة الرابعة من الدورة السابعة "عن بعد "المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، إنه يجب على الهيئة العامة للأوقاف بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل إعفاء الواقف من ضريبة القيمة المضافة عند اقتناء العقارات الوقفية.

وطالب "الشورى"، في قرار أصدره اليوم، الهيئة العامة للأوقاف باتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات لضمان كفاءة الإنفاق والترابط والشمولية في الأنظمة التقنية.

من ناحية أخرى، قال "الشورى": يجب على الصندوق السعودي للتنمية القيام بدراسة جدوى إيفاد ممثلين له في بعض سفارات المملكة في بعض الدول المستفيدة إذا ما وجد أن ذلك يسهل عمله ويمنحه المرونة الكافية ويبرز أعماله إعلامياً في تلك الدول.

وأكد أنه ينبغي للصندوق السعودي للتنمية سرعة تحديث الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية وفقاً لما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ ، بتعديل نظامه وبما يكفل له الاحتفاظ بمنسوبيه واستقطاب كفاءات جديدة

وطالب "الشورى"، في قرار أصدره اليوم، بشأن التقريرين السنويين للصندوق السعودي للتنمية للعامين الماليين 1438 - 1439 هـ / 1439 - 1440 هـ، بدراسة فصل الصندوق السعودي للتنمية عن صندوق التنمية الوطني.

ووافق مجلس الشورى على مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال الرياضة.

هذا ويناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط السعودية للعام المالي 1439 / 1440هـ.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
01:00 PM

"الشورى" يطالب "الحبوب" برفع كميات الخزن الإستراتيجي من القمح ليكفي سنة كاملة

المجلس طالب "الأوقاف" بالتنسيق مع "الزكاة" حول إعفاء الواقف من "القيمة المضافة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد مجلس الشورى في قرار أصدره اليوم على قراره السابق بمطالبة المؤسسة العامة للحبوب برفع كميات الخزن الإستراتيجي من القمح ليكفي لمدة سنة كاملة.

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للأوقاف، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تسديد قيمة تعويضات الأوقاف المنزوعة ملكيتها لمصلحة المشاريع الحكومية بأراضٍ حكومية بديلة لتتمكن الهيئة من إيجاد البديل وتنفيذ شروط الواقفين.

وقال المجلس، خلال جلسته العادية "45" للسنة الرابعة من الدورة السابعة "عن بعد "المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، إنه يجب على الهيئة العامة للأوقاف بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل إعفاء الواقف من ضريبة القيمة المضافة عند اقتناء العقارات الوقفية.

وطالب "الشورى"، في قرار أصدره اليوم، الهيئة العامة للأوقاف باتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات لضمان كفاءة الإنفاق والترابط والشمولية في الأنظمة التقنية.

من ناحية أخرى، قال "الشورى": يجب على الصندوق السعودي للتنمية القيام بدراسة جدوى إيفاد ممثلين له في بعض سفارات المملكة في بعض الدول المستفيدة إذا ما وجد أن ذلك يسهل عمله ويمنحه المرونة الكافية ويبرز أعماله إعلامياً في تلك الدول.

وأكد أنه ينبغي للصندوق السعودي للتنمية سرعة تحديث الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية وفقاً لما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ ، بتعديل نظامه وبما يكفل له الاحتفاظ بمنسوبيه واستقطاب كفاءات جديدة

وطالب "الشورى"، في قرار أصدره اليوم، بشأن التقريرين السنويين للصندوق السعودي للتنمية للعامين الماليين 1438 - 1439 هـ / 1439 - 1440 هـ، بدراسة فصل الصندوق السعودي للتنمية عن صندوق التنمية الوطني.

ووافق مجلس الشورى على مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال الرياضة.

هذا ويناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط السعودية للعام المالي 1439 / 1440هـ.

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