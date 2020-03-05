"المرعب" يواصل الانتشار.. هنا آخر تطورات "كورونا"عربياً ودولياً

كوريا الجنوبية تلاحق الصين بأعداد المصابين والكويت تصل للإصابة 58

يواصل فيروس كورونا المرعب انتشاره عالمياً، في الوقت الذي فيه تحاول جميع الدول تشديد الإجراءات الاحترازية لمنع توغله واحتوائه.



وبحسب "سكاي نيوز عربية" هذه آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد بمختلف دول العالم، اليوم الخميس.



وأفادت وزارة الصحة المغربية بتسجيل ثاني حالة إصابة مؤكدة بكورونا، لمواطنة مغربية قادمة من إيطاليا، فيما سجلت البوسنة أول حالة إصابة بفيروس كورونا، حسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية، وأعلنت وزارة الصحة في الكويت تأكيد إصابة حالتين جديدتين بفيروس كورونا، مرتبطتين بالسفر إلى إيران، ليصبح العدد الإجمالي 58 حالة، مضيفة أن "الحالات المصابة تتلقى العلاج وبينهم حالة حرجة".



وكشفت السلطات الفلسطينية عن تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا في أحد فنادق بيت جالا، وتقرر الحجر الصحي على الموظفين والمقيمين واتخاذ إجراءات سريعة والالتزام بالتعليمات الطبية.



وفي الإمارات أهابت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالمواطنين والمقيمين ضرورة تجنب السفر؛ نظراً للوضع الحالي للفيروس المستجد وتفشيه في عدة دول.



وتوفي شخص آخر في العراق جراء إصابته بفيروس كورونا، والضحية الأولى كانت في إقليم كردستان العراق والثانية في بغداد.



وشهدت الجزائر إعلان وزارة الصحة ظهور تسع حالات إصابة جديدة، مما يرفع إجمالي عدد الأشخاص المصابين داخل البلاد إلى 17.



وأعلنت الصين موطن الوباء، الخميس، أن 31 شخصاً توفوا جراء الفيروس، لتتجاوز الحصيلة الإجمالية حاجز الـ3000 حالة وفاة، مع زيادة طفيفة بعدد الإصابات.



وسجلت اللجنة الوطنية للصحة 139 إصابة جديدة، بارتفاع طفيف عن الـ119 إصابة في اليوم السابق، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 80,409.



وفي كوريا الجنوبية، اقترب العدد الإجمالي لحالات الإصابة من 6 آلاف، وهو الرقم الأكبر خارج الصين، بعدما سجلت السلطات 145 إصابة جديدة، وقالت السلطات الصحية في البلاد إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5766، مع 35 حالة وفاة.



وأعلنت شركة الطيران البريطانية "فلايبي" إفلاسها، الخميس، بعد أن تسبب فيروس كورونا بخسائر فادحة للشركة التي كانت تعاني أصلاً من مصاعب مالية.



وقالت سيكو هاشيموتو، وزيرة أولمبياد طوكيو اليوم إن اليابان ما زالت تستعد للألعاب الأولمبية الصيف المقبل وفقاً للخطط، بعدما زاد الحديث بداية هذا الأسبوع عن احتمال التأجيل بسبب انتشار كورونا.