النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الداخلية": رفع قيود سفر المواطنين وفتح المنافذ بعد الأول من يناير 2021

"الجزائية" تحدد موعدًا بديلًا للنظر في الدعوى المُقامة على المتهم بارق بن نزار الشريف

قالت: نأمل من المدعى عليه الحضور في الموعد المحدد وإلا ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًّا

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، أنه نظرًا لتغيب المتهم/ بارق بن نزار بن حامد الشريف، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1029850854)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 10/ 5/ 1440هـ وتاريخ 21/ 6/ 1440هـ، وتاريخ 27/ 7/ 1440هـ، وتاريخ 3/ 9/ 1440هـ، وتاريخ 25/ 11/ 1440هـ، وتاريخ 1/ 3/ 1441هـ، وتاريخ 7/ 4/ 1441هـ، وتاريخ 2/ 6/ 1441هـ، وتاريخ 20/ 7/ 1441هـ، وتاريخ 18/ 1/ 1442هـ، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها؛ فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى؛ وذلك يوم الاثنين الموافق 18/ 2/ 1442هـ، الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة صباحًا.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًّا؛ وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

المحكمة الجزائية المتخصصة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجزائية" تحدد موعدًا بديلًا للنظر في الدعوى المُقامة على المتهم بارق بن نزار الشريف
سبق

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، أنه نظرًا لتغيب المتهم/ بارق بن نزار بن حامد الشريف، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1029850854)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 10/ 5/ 1440هـ وتاريخ 21/ 6/ 1440هـ، وتاريخ 27/ 7/ 1440هـ، وتاريخ 3/ 9/ 1440هـ، وتاريخ 25/ 11/ 1440هـ، وتاريخ 1/ 3/ 1441هـ، وتاريخ 7/ 4/ 1441هـ، وتاريخ 2/ 6/ 1441هـ، وتاريخ 20/ 7/ 1441هـ، وتاريخ 18/ 1/ 1442هـ، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها؛ فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى؛ وذلك يوم الاثنين الموافق 18/ 2/ 1442هـ، الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة صباحًا.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًّا؛ وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
11:06 AM

"الجزائية" تحدد موعدًا بديلًا للنظر في الدعوى المُقامة على المتهم بارق بن نزار الشريف

قالت: نأمل من المدعى عليه الحضور في الموعد المحدد وإلا ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًّا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
2,333

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، أنه نظرًا لتغيب المتهم/ بارق بن نزار بن حامد الشريف، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1029850854)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 10/ 5/ 1440هـ وتاريخ 21/ 6/ 1440هـ، وتاريخ 27/ 7/ 1440هـ، وتاريخ 3/ 9/ 1440هـ، وتاريخ 25/ 11/ 1440هـ، وتاريخ 1/ 3/ 1441هـ، وتاريخ 7/ 4/ 1441هـ، وتاريخ 2/ 6/ 1441هـ، وتاريخ 20/ 7/ 1441هـ، وتاريخ 18/ 1/ 1442هـ، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها؛ فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى؛ وذلك يوم الاثنين الموافق 18/ 2/ 1442هـ، الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة صباحًا.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًّا؛ وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,975
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,912
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,594
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,548

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة