ارتفاع إيرادات stc.. توزيع 1ريال للسهم الواحد عن الربع الرابع

بـ4.64% خلال فترة الـ12 شهراً من 2019م مقارنة بالعام السابق

أعلنت مجموعة stc عن نتائجها المالية الأولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، موضحة أن الإيرادات الموحدة ارتفعت لفترة الـ12 شهراً من العام 2019م بنسبة 4.64% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق لتصل إلى 54.376 مليون ريال.

وكشفت المجموعة عن ارتفاع إجمالي الربح لفترة الـ12 شهراً من العام 2019م بنسبة 6.35% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ليصل إلى 32.407 مليون ريال، وارتفاع الربح التشغيلي لفترة الـ12 شهراً من العام 2019م بنسبة 1.95% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ليصل إلى 12.484 مليون ريال، إضافة إلى ارتفاع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) لفترة الـ12 شهراً بنسبة 7.29% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ليصل إلى 21.281 مليون ريال.

وأماطت الشركة اللثام عن انخفاض صافي الربح لفترة الـ12 شهراً بنسبة (0.23%) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ليصل إلى 10.755 مليون ريال.

وفي إطار سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات، والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2018م كما أقرها مجلس إدارة الشركة وسبق الإعلان عنها في تاريخ 16 ديسمبر 2018م والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية في يوم 24 أبريل 2019م، ستقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية مقدارها ألفا مليون ريال على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من العام 2019م، أي ما يعادل 1 ريال للسهم الواحد.

وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والذي سيتم الإعلان عنها لاحقاً، كما سيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ التوزيع.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال المهندس ناصر بن سليمان الناصر، الرئيس التنفيذي لمجموعة stc: استراتيجية الشركة المشتملة على الاستثمار في مسارات جديدة ومتنوعة والأداء المميز من كل قطاعات الشركة والشركات التابعة للمجموعة، مدعومةً بارتفاع عدد عملاء الجوال والألياف الضوئية وإيراد البيانات أدت إلى ارتفاع إيرادات الشركة السنوية بنسبة 4.6%.

وأضاف: لقد كان لبرامج تحسين الكفاءة التشغيلية دور في ارتفاع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب بنسبة 7.3% للعام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وقامت الشركة خلال الربع الرابع من عام 2019م بإطلاق السمة التجارية الجديدة الموحدة للشركة والشركات التابعة في السعودية والكويت والبحرين بالمواكبة مع التطور الذي تشهده المجموعة في مجال التحول الرقمي المتمثل في مسارات المدفوعات الرقمية والإعلام والترفيه، وانسجاماً مع الثورة الرقمية للبيانات والمتغيرات المتسارعة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتسهم السمة الجديدة في تعزيز قيمة العلامة التجارية لـ stc كإحدى أغلى العلامات التجارية في الشرق الأوسط عن العام 2019م وفق مؤشر براند فاينانس بقيمة 26.6 مليار ريال (7.1 مليار دولار)، إضافة إلى تصنيفها ضمن أفضل 50 شركة رقمية على مستوى العالم في العام 2019م والأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب مجلة "فوربس" العالمية.

وتأكيداً على التزام المجموعة بمواصلة الريادة، كشف تقرير "مقياس" الحكومي الصادر من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تحقيق stc لأعلى متوسط لسرعة تحميل الإنترنت المتنقل على مستوى المملكة.

وقد بلغت 45.4 ميجابايت في الثانية؛ وذلك نتيجة للاستثمار المستمر في البنية التحتية للشركة، حيث تم تركيب أكثر من 2300 برج من أبراج الجيل الخامس خلال عام 2019م والتي سيكون لها أثر إيجابي على سرعات تحميل الإنترنت خلال الفترة القادمة.

على صعيد آخر، واصلت الشركة نشر شبكة الألياف البصرية في المملكة وذلك التزاماً منها بتحقيق المبادرات الرقمية في رؤية المملكة 2030، والتي تأتي كجزء من المبادرة الوطنية لنشر شبكة النطاق العريض (NBB).

وقد ارتفع عدد عملاء خدمة الألياف البصرية (FTTH) بنسبة 23% في عام 2019م مقارنة بالعام السابق، وبلغ طول كابلات خدمة الألياف البصرية نحو 217 ألف كيلومتر كما في نهاية عام 2019م.