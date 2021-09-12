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اختبارات "تعزيز المهارات" تستهدف قرابة 189 ألف طالب وطالبة بتعليم عسير

تهدف لتحسين جودة مخرجات التعليم وتعزيز المهارات والوقوف على مستوى الطلاب

بلغت أعداد الطلاب والطالبات المستهدفين باختبارات تعزيز المهارات الأساسية في الصفوف التعليمية في المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير 188867 طالبًا وطالبة، يدرسون في الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الأول الثانوي في المواد الأساسية (اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية).

وأوضح تقرير صادر عن الإدارة أن أعداد المستهدفين والمستهدفات جاءت على النحو التالي: قطاع البنين المرحلة الابتدائية 55439 طالبًا، وعدد الطلاب الذين أدوا الاختبار في المرحلة المتوسطة 2905 طلاب، والمرحلة الثانوية 8737 طالبًا، وفي قطاع البنات: المرحلة الابتدائية 56337 طالبة، وفي المرحلة المتوسطة 29958 طالبة، أما في المرحلة الثانوية فبلغ عدد المؤديات للاختبار 9354 طالبة. يأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تحسين جودة مخرجات التعليم، وتحفيز الطلاب والطالبات لإتقان وتعزيز مهارات المواد المستهدفة والوقوف على مستوى الطلاب في مراحل التعليم العام، ويُعد ذلك جزءًا من العملية التعليمية لتجويد الأداء ومعالجة نقاط الضعف واستثمار نقاط القوة.

وكانت وزارة التعليم قد اعتمدت في إعداد محتوى الاختبارات على قياس أهم المهارات والمعارف التي حصل عليها الطلاب والطالبات خلال العام الدراسي الماضي في مقررات الفصلين الدراسيين الأول والثاني في المواد الأساسية؛ حيث تصدر تقارير أداء عن مستوى كل طالب موجهة للمعلم؛ ليتمكن من بناء خطته التدريسية ومعالجة نقاط الضعف، واستثمار وتطوير نقاط القوة، وتعزيز مهارات الطلاب، كما يتم إرسال تقارير أداء لمديري المدارس؛ للوقوف على وضع مدارسهم وطلابهم، إلى جانب إرسال تقارير إلى مكاتب التعليم للوقوف على أداء المدارس وتحديد احتياجاتها من الدعم.

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اختبارات "تعزيز المهارات" تستهدف قرابة 189 ألف طالب وطالبة بتعليم عسير
سبق

بلغت أعداد الطلاب والطالبات المستهدفين باختبارات تعزيز المهارات الأساسية في الصفوف التعليمية في المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير 188867 طالبًا وطالبة، يدرسون في الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الأول الثانوي في المواد الأساسية (اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية).

وأوضح تقرير صادر عن الإدارة أن أعداد المستهدفين والمستهدفات جاءت على النحو التالي: قطاع البنين المرحلة الابتدائية 55439 طالبًا، وعدد الطلاب الذين أدوا الاختبار في المرحلة المتوسطة 2905 طلاب، والمرحلة الثانوية 8737 طالبًا، وفي قطاع البنات: المرحلة الابتدائية 56337 طالبة، وفي المرحلة المتوسطة 29958 طالبة، أما في المرحلة الثانوية فبلغ عدد المؤديات للاختبار 9354 طالبة. يأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تحسين جودة مخرجات التعليم، وتحفيز الطلاب والطالبات لإتقان وتعزيز مهارات المواد المستهدفة والوقوف على مستوى الطلاب في مراحل التعليم العام، ويُعد ذلك جزءًا من العملية التعليمية لتجويد الأداء ومعالجة نقاط الضعف واستثمار نقاط القوة.

وكانت وزارة التعليم قد اعتمدت في إعداد محتوى الاختبارات على قياس أهم المهارات والمعارف التي حصل عليها الطلاب والطالبات خلال العام الدراسي الماضي في مقررات الفصلين الدراسيين الأول والثاني في المواد الأساسية؛ حيث تصدر تقارير أداء عن مستوى كل طالب موجهة للمعلم؛ ليتمكن من بناء خطته التدريسية ومعالجة نقاط الضعف، واستثمار وتطوير نقاط القوة، وتعزيز مهارات الطلاب، كما يتم إرسال تقارير أداء لمديري المدارس؛ للوقوف على وضع مدارسهم وطلابهم، إلى جانب إرسال تقارير إلى مكاتب التعليم للوقوف على أداء المدارس وتحديد احتياجاتها من الدعم.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
01:08 PM

اختبارات "تعزيز المهارات" تستهدف قرابة 189 ألف طالب وطالبة بتعليم عسير

تهدف لتحسين جودة مخرجات التعليم وتعزيز المهارات والوقوف على مستوى الطلاب

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بندر آل عوض - عسير
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بلغت أعداد الطلاب والطالبات المستهدفين باختبارات تعزيز المهارات الأساسية في الصفوف التعليمية في المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير 188867 طالبًا وطالبة، يدرسون في الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الأول الثانوي في المواد الأساسية (اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية).

وأوضح تقرير صادر عن الإدارة أن أعداد المستهدفين والمستهدفات جاءت على النحو التالي: قطاع البنين المرحلة الابتدائية 55439 طالبًا، وعدد الطلاب الذين أدوا الاختبار في المرحلة المتوسطة 2905 طلاب، والمرحلة الثانوية 8737 طالبًا، وفي قطاع البنات: المرحلة الابتدائية 56337 طالبة، وفي المرحلة المتوسطة 29958 طالبة، أما في المرحلة الثانوية فبلغ عدد المؤديات للاختبار 9354 طالبة. يأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تحسين جودة مخرجات التعليم، وتحفيز الطلاب والطالبات لإتقان وتعزيز مهارات المواد المستهدفة والوقوف على مستوى الطلاب في مراحل التعليم العام، ويُعد ذلك جزءًا من العملية التعليمية لتجويد الأداء ومعالجة نقاط الضعف واستثمار نقاط القوة.

وكانت وزارة التعليم قد اعتمدت في إعداد محتوى الاختبارات على قياس أهم المهارات والمعارف التي حصل عليها الطلاب والطالبات خلال العام الدراسي الماضي في مقررات الفصلين الدراسيين الأول والثاني في المواد الأساسية؛ حيث تصدر تقارير أداء عن مستوى كل طالب موجهة للمعلم؛ ليتمكن من بناء خطته التدريسية ومعالجة نقاط الضعف، واستثمار وتطوير نقاط القوة، وتعزيز مهارات الطلاب، كما يتم إرسال تقارير أداء لمديري المدارس؛ للوقوف على وضع مدارسهم وطلابهم، إلى جانب إرسال تقارير إلى مكاتب التعليم للوقوف على أداء المدارس وتحديد احتياجاتها من الدعم.

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