النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

24 ألف مستفيد من مبادرة "طبيبك في بيتك" في نجران

شملت 20 تخصصًا منذ انطلاقها في شهر أبريل الماضي

ذكرت "صحة نجران" أن عدد المستفيدين من مبادرة "طبيبك في بيتك"، التي تقدّمها عيادات نجران الافتراضية، بلغ 24108 أشخاص استفادوا من الاستشارات الطبية في 20 تخصصًا عبر تطبيق "الواتساب"؛ وذلك منذ انطلاقها في أبريل الماضي.

وأشارت "صحة نجران" إلى أن المبادرة تأتي ضمن جهودها وإجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وتهدف إلى تقديم الاستشارات الطبية المناسبة للمرضى من خلال استخدام التطبيقات الذكية بدلًا من الذهاب للمستشفيات إلا للضرورة القصوى.

وأوضحت أن الاستشارات الطبية تشمل تخصصات أمراض: (السكري، والقلب، والنساء والولادة، والباطنية، والأعصاب، والجلدية، والأطفال، والسمنة، والعظام، والعيون، والكلى، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة أورام القولون والمستقيم، والجهاز الهضمي، والمسالك البولية، والنفسية، والأسنان، والجراحة العامة، وأمراض الصدرية، والأنف والأذن والحنجرة).

وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
24 ألف مستفيد من مبادرة "طبيبك في بيتك" في نجران
سبق

ذكرت "صحة نجران" أن عدد المستفيدين من مبادرة "طبيبك في بيتك"، التي تقدّمها عيادات نجران الافتراضية، بلغ 24108 أشخاص استفادوا من الاستشارات الطبية في 20 تخصصًا عبر تطبيق "الواتساب"؛ وذلك منذ انطلاقها في أبريل الماضي.

وأشارت "صحة نجران" إلى أن المبادرة تأتي ضمن جهودها وإجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وتهدف إلى تقديم الاستشارات الطبية المناسبة للمرضى من خلال استخدام التطبيقات الذكية بدلًا من الذهاب للمستشفيات إلا للضرورة القصوى.

وأوضحت أن الاستشارات الطبية تشمل تخصصات أمراض: (السكري، والقلب، والنساء والولادة، والباطنية، والأعصاب، والجلدية، والأطفال، والسمنة، والعظام، والعيون، والكلى، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة أورام القولون والمستقيم، والجهاز الهضمي، والمسالك البولية، والنفسية، والأسنان، والجراحة العامة، وأمراض الصدرية، والأنف والأذن والحنجرة).

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
02:07 PM

24 ألف مستفيد من مبادرة "طبيبك في بيتك" في نجران

شملت 20 تخصصًا منذ انطلاقها في شهر أبريل الماضي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
0
67

ذكرت "صحة نجران" أن عدد المستفيدين من مبادرة "طبيبك في بيتك"، التي تقدّمها عيادات نجران الافتراضية، بلغ 24108 أشخاص استفادوا من الاستشارات الطبية في 20 تخصصًا عبر تطبيق "الواتساب"؛ وذلك منذ انطلاقها في أبريل الماضي.

وأشارت "صحة نجران" إلى أن المبادرة تأتي ضمن جهودها وإجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وتهدف إلى تقديم الاستشارات الطبية المناسبة للمرضى من خلال استخدام التطبيقات الذكية بدلًا من الذهاب للمستشفيات إلا للضرورة القصوى.

وأوضحت أن الاستشارات الطبية تشمل تخصصات أمراض: (السكري، والقلب، والنساء والولادة، والباطنية، والأعصاب، والجلدية، والأطفال، والسمنة، والعظام، والعيون، والكلى، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة أورام القولون والمستقيم، والجهاز الهضمي، والمسالك البولية، والنفسية، والأسنان، والجراحة العامة، وأمراض الصدرية، والأنف والأذن والحنجرة).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,522
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,673
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,056
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,212

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة