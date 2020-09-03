24 ألف مستفيد من مبادرة "طبيبك في بيتك" في نجران

شملت 20 تخصصًا منذ انطلاقها في شهر أبريل الماضي

ذكرت "صحة نجران" أن عدد المستفيدين من مبادرة "طبيبك في بيتك"، التي تقدّمها عيادات نجران الافتراضية، بلغ 24108 أشخاص استفادوا من الاستشارات الطبية في 20 تخصصًا عبر تطبيق "الواتساب"؛ وذلك منذ انطلاقها في أبريل الماضي.

وأشارت "صحة نجران" إلى أن المبادرة تأتي ضمن جهودها وإجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وتهدف إلى تقديم الاستشارات الطبية المناسبة للمرضى من خلال استخدام التطبيقات الذكية بدلًا من الذهاب للمستشفيات إلا للضرورة القصوى.

وأوضحت أن الاستشارات الطبية تشمل تخصصات أمراض: (السكري، والقلب، والنساء والولادة، والباطنية، والأعصاب، والجلدية، والأطفال، والسمنة، والعظام، والعيون، والكلى، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة أورام القولون والمستقيم، والجهاز الهضمي، والمسالك البولية، والنفسية، والأسنان، والجراحة العامة، وأمراض الصدرية، والأنف والأذن والحنجرة).