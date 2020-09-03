24 ألف مستفيد من مبادرة "طبيبك في بيتك" في نجران

ذكرت "صحة نجران" أن عدد المستفيدين من مبادرة "طبيبك في بيتك"، التي تقدّمها عيادات نجران الافتراضية، بلغ 24108 أشخاص استفادوا من الاستشارات الطبية في 20 تخصصًا عبر تطبيق "الواتساب"؛ وذلك منذ انطلاقها في أبريل الماضي.
وأشارت "صحة نجران" إلى أن المبادرة تأتي ضمن جهودها وإجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وتهدف إلى تقديم الاستشارات الطبية المناسبة للمرضى من خلال استخدام التطبيقات الذكية بدلًا من الذهاب للمستشفيات إلا للضرورة القصوى.
ذكرت "صحة نجران" أن عدد المستفيدين من مبادرة "طبيبك في بيتك"، التي تقدّمها عيادات نجران الافتراضية، بلغ 24108 أشخاص استفادوا من الاستشارات الطبية في 20 تخصصًا عبر تطبيق "الواتساب"؛ وذلك منذ انطلاقها في أبريل الماضي.
وأشارت "صحة نجران" إلى أن المبادرة تأتي ضمن جهودها وإجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وتهدف إلى تقديم الاستشارات الطبية المناسبة للمرضى من خلال استخدام التطبيقات الذكية بدلًا من الذهاب للمستشفيات إلا للضرورة القصوى.
ذكرت "صحة نجران" أن عدد المستفيدين من مبادرة "طبيبك في بيتك"، التي تقدّمها عيادات نجران الافتراضية، بلغ 24108 أشخاص استفادوا من الاستشارات الطبية في 20 تخصصًا عبر تطبيق "الواتساب"؛ وذلك منذ انطلاقها في أبريل الماضي.
وأشارت "صحة نجران" إلى أن المبادرة تأتي ضمن جهودها وإجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وتهدف إلى تقديم الاستشارات الطبية المناسبة للمرضى من خلال استخدام التطبيقات الذكية بدلًا من الذهاب للمستشفيات إلا للضرورة القصوى.