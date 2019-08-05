تعرف على أسعار "قطار المشاعر" للسعوديين وحجاج العالم

سينقل أكثر من مليوني حاج

بدأت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بيع تذاكر قطار المشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام، وذلك بإدخال قوائم الحجاج المستهدف نقلهم بالقطار عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الحجاج المستهدف نقلهم هذا العام عبر القطار، يبلغ عددهم 360 ألف حاج، وهم الذين تقع مخيماتهم بالقرب من محطات القطار، وهم حجاج الداخل، وحجاج مؤسسة جنوب آسيا، وحجاج الدول العربية، وحجاج تركيا وأوروبا وأمريكا.

وتطرح الهيئة التذاكر بسعر 250 ريالاً لكافة محطات القطار، بالإضافة إلى تذاكر ستباع خلال أيام التشريق سعرها 50 ريالاً، فيما ستكون التذاكر على شكل أساور توضع في معصم اليد.

ومن المقرر أن ينقل قطار المشاعر المقدسة أكثر من مليوني حاج، ابتداءً من يوم التروية وحتى نهاية أيام التشريق.