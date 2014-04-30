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غداً.. "التخصصات الصحية" تحتفل بتخريج أكثر من 1300 طبيب وصيدلاني وممرض

يمثلون الدفعة 21 الحاصلين على شهادة الاختصاص السعودية.. دعم للمرافق الطبية

تحتفل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، غداً (الاثنين)، برعاية وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بتخريج أكثر من 1300 طبيب وممرض وصيدلاني، يمثلون الدفعة 21 الحاصلين على شهادة الاختصاص السعودية.

وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده، قائلاً: إن هذا العدد الكبير من الخريجين يجسد الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة نحو القطاع الصحي؛ حيث سينضمون إلى المرافق الصحية حاملين العلم والمهارة لخدمة مجتمعهم ووطنهم، والعمل الدؤوب لرفع كفاءة القطاع الصحي بما يحقق التقدم والازدهار لوطننا؛ معرباً عن شكره وتقديره لكل الجهات التي شاركت في تدريب الخريجين خلال السنوات الماضية؛ ليُحتفى بهم اليوم وينضمون إلى زملائهم في المرافق الصحية.

وأضاف "عبده" أن نحو 10 آلاف طبيب وطبيب أسنان وصيدلي وممرض، يحملون شهادة الاختصاص السعودية في 97 تخصصاً صحياً عاماً وفرعياً؛ لافتاً إلى أنها تُعَد من أقوى الشهادات العلمية الصحية على المستوى العربي، وحظيت بالاعتراف العالمي، وتمنحها الهيئة للخريجين بعد إكمالهم متطلبات التدريب، واجتياز جميع الامتحانات الخاصة بالحصول على الشهادة.

وأكد أن الأطباء السعوديين على قدر عالٍ من الكفاءة، ويتميزون بالمهارة والعلم؛ فضلاً عن حرصهم على التزود بالمستجدات الطبية التي تحافظ على مستوياتهم العالية، وتسهم بشكل فعال في تطوير أدواتهم من أجل خدمة مجتمعهم.

وقدّم الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على ما يولونه من اهتمام ورعاية للقطاع الصحي؛ داعياً الله أن يحفظ مليكنا ووطننا، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان؛ معبراً عن شكره وتقديره لوزير الصحة على رعايته هذه المناسبة الوطنية الكبيرة التي تفخر بها "الهيئة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غداً.. "التخصصات الصحية" تحتفل بتخريج أكثر من 1300 طبيب وصيدلاني وممرض
سبق

تحتفل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، غداً (الاثنين)، برعاية وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بتخريج أكثر من 1300 طبيب وممرض وصيدلاني، يمثلون الدفعة 21 الحاصلين على شهادة الاختصاص السعودية.

وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده، قائلاً: إن هذا العدد الكبير من الخريجين يجسد الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة نحو القطاع الصحي؛ حيث سينضمون إلى المرافق الصحية حاملين العلم والمهارة لخدمة مجتمعهم ووطنهم، والعمل الدؤوب لرفع كفاءة القطاع الصحي بما يحقق التقدم والازدهار لوطننا؛ معرباً عن شكره وتقديره لكل الجهات التي شاركت في تدريب الخريجين خلال السنوات الماضية؛ ليُحتفى بهم اليوم وينضمون إلى زملائهم في المرافق الصحية.

وأضاف "عبده" أن نحو 10 آلاف طبيب وطبيب أسنان وصيدلي وممرض، يحملون شهادة الاختصاص السعودية في 97 تخصصاً صحياً عاماً وفرعياً؛ لافتاً إلى أنها تُعَد من أقوى الشهادات العلمية الصحية على المستوى العربي، وحظيت بالاعتراف العالمي، وتمنحها الهيئة للخريجين بعد إكمالهم متطلبات التدريب، واجتياز جميع الامتحانات الخاصة بالحصول على الشهادة.

وأكد أن الأطباء السعوديين على قدر عالٍ من الكفاءة، ويتميزون بالمهارة والعلم؛ فضلاً عن حرصهم على التزود بالمستجدات الطبية التي تحافظ على مستوياتهم العالية، وتسهم بشكل فعال في تطوير أدواتهم من أجل خدمة مجتمعهم.

وقدّم الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على ما يولونه من اهتمام ورعاية للقطاع الصحي؛ داعياً الله أن يحفظ مليكنا ووطننا، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان؛ معبراً عن شكره وتقديره لوزير الصحة على رعايته هذه المناسبة الوطنية الكبيرة التي تفخر بها "الهيئة".

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
10:53 AM

غداً.. "التخصصات الصحية" تحتفل بتخريج أكثر من 1300 طبيب وصيدلاني وممرض

يمثلون الدفعة 21 الحاصلين على شهادة الاختصاص السعودية.. دعم للمرافق الطبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحتفل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، غداً (الاثنين)، برعاية وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بتخريج أكثر من 1300 طبيب وممرض وصيدلاني، يمثلون الدفعة 21 الحاصلين على شهادة الاختصاص السعودية.

وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده، قائلاً: إن هذا العدد الكبير من الخريجين يجسد الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة نحو القطاع الصحي؛ حيث سينضمون إلى المرافق الصحية حاملين العلم والمهارة لخدمة مجتمعهم ووطنهم، والعمل الدؤوب لرفع كفاءة القطاع الصحي بما يحقق التقدم والازدهار لوطننا؛ معرباً عن شكره وتقديره لكل الجهات التي شاركت في تدريب الخريجين خلال السنوات الماضية؛ ليُحتفى بهم اليوم وينضمون إلى زملائهم في المرافق الصحية.

وأضاف "عبده" أن نحو 10 آلاف طبيب وطبيب أسنان وصيدلي وممرض، يحملون شهادة الاختصاص السعودية في 97 تخصصاً صحياً عاماً وفرعياً؛ لافتاً إلى أنها تُعَد من أقوى الشهادات العلمية الصحية على المستوى العربي، وحظيت بالاعتراف العالمي، وتمنحها الهيئة للخريجين بعد إكمالهم متطلبات التدريب، واجتياز جميع الامتحانات الخاصة بالحصول على الشهادة.

وأكد أن الأطباء السعوديين على قدر عالٍ من الكفاءة، ويتميزون بالمهارة والعلم؛ فضلاً عن حرصهم على التزود بالمستجدات الطبية التي تحافظ على مستوياتهم العالية، وتسهم بشكل فعال في تطوير أدواتهم من أجل خدمة مجتمعهم.

وقدّم الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على ما يولونه من اهتمام ورعاية للقطاع الصحي؛ داعياً الله أن يحفظ مليكنا ووطننا، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان؛ معبراً عن شكره وتقديره لوزير الصحة على رعايته هذه المناسبة الوطنية الكبيرة التي تفخر بها "الهيئة".

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