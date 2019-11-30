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شرطة مكة تطيح بمنزل شعبي تديره عمالة مخالفة لإجراء عمليات إجهاض

اتخذوه وكراً لممارسة الطب المخالف وصرف أدوية مجهولة المصدر

تحقق شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة الكعكية في ضبط منزل شعبي بحي الزهور اتخذه عمالة وكراً لممارسة الطب بالكشف على المرضى وإجراء عمليات الإجهاض وصرف أدوية مجهولة المصدر.

تفصيلاً وبحسب معلومات "سبق" فقد باشرت الجهات الأمنية أحد المنازل الشعبية بحي الزهور بمكة المكرمة وبعد مداهمته اتضح اتخاذ عمالة مخالفة تمارس الطب من خلال تخصيص غرف للطوارئ واستقبال المرضى والتنويم وإجراء عمليات إجهاض وتقديم أدوية مجهولة المصدر بالإضافة إلى وجود عيادة أسنان مخالفة.

وتولى مركز شرطة الكعكية إجراءات التحقيقات في ملف القضية بحكم الاختصاص.

شرطة مكة المكرمة الجهات الأمنية عملية إجهاض شرطة الكعكية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة مكة تطيح بمنزل شعبي تديره عمالة مخالفة لإجراء عمليات إجهاض
سبق

تحقق شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة الكعكية في ضبط منزل شعبي بحي الزهور اتخذه عمالة وكراً لممارسة الطب بالكشف على المرضى وإجراء عمليات الإجهاض وصرف أدوية مجهولة المصدر.

تفصيلاً وبحسب معلومات "سبق" فقد باشرت الجهات الأمنية أحد المنازل الشعبية بحي الزهور بمكة المكرمة وبعد مداهمته اتضح اتخاذ عمالة مخالفة تمارس الطب من خلال تخصيص غرف للطوارئ واستقبال المرضى والتنويم وإجراء عمليات إجهاض وتقديم أدوية مجهولة المصدر بالإضافة إلى وجود عيادة أسنان مخالفة.

وتولى مركز شرطة الكعكية إجراءات التحقيقات في ملف القضية بحكم الاختصاص.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
01:37 AM
اخر تعديل
30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
03:06 AM

شرطة مكة تطيح بمنزل شعبي تديره عمالة مخالفة لإجراء عمليات إجهاض

اتخذوه وكراً لممارسة الطب المخالف وصرف أدوية مجهولة المصدر

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
2
3,329

تحقق شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة الكعكية في ضبط منزل شعبي بحي الزهور اتخذه عمالة وكراً لممارسة الطب بالكشف على المرضى وإجراء عمليات الإجهاض وصرف أدوية مجهولة المصدر.

تفصيلاً وبحسب معلومات "سبق" فقد باشرت الجهات الأمنية أحد المنازل الشعبية بحي الزهور بمكة المكرمة وبعد مداهمته اتضح اتخاذ عمالة مخالفة تمارس الطب من خلال تخصيص غرف للطوارئ واستقبال المرضى والتنويم وإجراء عمليات إجهاض وتقديم أدوية مجهولة المصدر بالإضافة إلى وجود عيادة أسنان مخالفة.

وتولى مركز شرطة الكعكية إجراءات التحقيقات في ملف القضية بحكم الاختصاص.

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