وزير الخارجية يستقبل رئيس الحزب الحاكم بموريشيوس

بحثا العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، رئيس الحزب الحاكم بموريشيوس شوكت سودهن.



وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال: وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري.