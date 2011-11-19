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وزير الخارجية يستقبل رئيس الحزب الحاكم بموريشيوس

بحثا العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، رئيس الحزب الحاكم بموريشيوس شوكت سودهن.


وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال: وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستقبل رئيس الحزب الحاكم بموريشيوس
سبق

استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، رئيس الحزب الحاكم بموريشيوس شوكت سودهن.


وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال: وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
08:51 PM

وزير الخارجية يستقبل رئيس الحزب الحاكم بموريشيوس

بحثا العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، رئيس الحزب الحاكم بموريشيوس شوكت سودهن.


وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال: وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري.

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