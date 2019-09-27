أسعار النفط تستقر عند 62.25 دولار للبرميل

انخفض سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت"، اليوم، بقيمة 49 سنتاً أو نسبة 0.08%؛ ليبلغ 62.25 دولار أمريكي للبرميل.
ونزل سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتاً أو بنسبة 0.4 %، إلى 56.18 دولار أمريكي.
انخفض سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت"، اليوم، بقيمة 49 سنتاً أو نسبة 0.08%؛ ليبلغ 62.25 دولار أمريكي للبرميل.
ونزل سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتاً أو بنسبة 0.4 %، إلى 56.18 دولار أمريكي.
انخفض سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت"، اليوم، بقيمة 49 سنتاً أو نسبة 0.08%؛ ليبلغ 62.25 دولار أمريكي للبرميل.
ونزل سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتاً أو بنسبة 0.4 %، إلى 56.18 دولار أمريكي.
انخفض سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت"، اليوم، بقيمة 49 سنتاً أو نسبة 0.08%؛ ليبلغ 62.25 دولار أمريكي للبرميل.
ونزل سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتاً أو بنسبة 0.4 %، إلى 56.18 دولار أمريكي.