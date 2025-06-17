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تقليد "الحارثي" رتبة "عقيد" بشرطة جدة

قلد مدير شرطة محافظة جدة اللواء محمد بن فهد آل صقر، محمد بن شافي الحارثي، رتبته الجديدة "عقيد"، عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وعبّر العقيد "الحارثي" عن شكره وتقديره لولاة الأمر على هذه الثقة، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لبذله المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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تقليد "الحارثي" رتبة "عقيد" بشرطة جدة
سبق

قلد مدير شرطة محافظة جدة اللواء محمد بن فهد آل صقر، محمد بن شافي الحارثي، رتبته الجديدة "عقيد"، عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وعبّر العقيد "الحارثي" عن شكره وتقديره لولاة الأمر على هذه الثقة، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لبذله المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
06:52 PM

تقليد "الحارثي" رتبة "عقيد" بشرطة جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قلد مدير شرطة محافظة جدة اللواء محمد بن فهد آل صقر، محمد بن شافي الحارثي، رتبته الجديدة "عقيد"، عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وعبّر العقيد "الحارثي" عن شكره وتقديره لولاة الأمر على هذه الثقة، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لبذله المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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