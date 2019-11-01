النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو .. "الرياني" يروي معاناته مع تأخير رحلة طيران "ناس" بقصيدة.. وهكذا كان التفاعل

تفاعل مئات المغردين مع الشاعر يحيى رياني، الذي قصَّ معاناته مع تأخير رحلته عبر طيران "ناس" من الرياض إلى جازان عبر قصيدة شعرية، وهو المقطع الذي ارتفعت مشاهداته في وقت قصير، وحاز إعجابًا واسعًا.

وتفاعلت شركة طيران "ناس" مع القصيدة الشعرية ردًّا عليها بقصيدة ألقاها المدير العام للاتصال المؤسسي المتحدث باسم طيران ناس أحمد المسيند، ووعد بعدها بالتواصل وحل المشكلة.

وأشاد مهتمون بالاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بحسن التصرف والتجاوب مع شكوى الرياني، التي تجاوزت مشاهداتها 200 ألف وقت تحرير هذه المادة.

https://twitter.com/flynas/status/1190275001821356032?s=21

الشاعر يحيى رياني طيران ناس المدير العام للاتصال المؤسسي المتحدث باسم طيران ناس أحمد المسيند الرياض جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو .. "الرياني" يروي معاناته مع تأخير رحلة طيران "ناس" بقصيدة.. وهكذا كان التفاعل
سبق

تفاعل مئات المغردين مع الشاعر يحيى رياني، الذي قصَّ معاناته مع تأخير رحلته عبر طيران "ناس" من الرياض إلى جازان عبر قصيدة شعرية، وهو المقطع الذي ارتفعت مشاهداته في وقت قصير، وحاز إعجابًا واسعًا.

وتفاعلت شركة طيران "ناس" مع القصيدة الشعرية ردًّا عليها بقصيدة ألقاها المدير العام للاتصال المؤسسي المتحدث باسم طيران ناس أحمد المسيند، ووعد بعدها بالتواصل وحل المشكلة.

وأشاد مهتمون بالاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بحسن التصرف والتجاوب مع شكوى الرياني، التي تجاوزت مشاهداتها 200 ألف وقت تحرير هذه المادة.

https://twitter.com/flynas/status/1190275001821356032?s=21

01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
10:38 PM

بالفيديو .. "الرياني" يروي معاناته مع تأخير رحلة طيران "ناس" بقصيدة.. وهكذا كان التفاعل

A A A
محمد المواسي - جازان
0
1,422

تفاعل مئات المغردين مع الشاعر يحيى رياني، الذي قصَّ معاناته مع تأخير رحلته عبر طيران "ناس" من الرياض إلى جازان عبر قصيدة شعرية، وهو المقطع الذي ارتفعت مشاهداته في وقت قصير، وحاز إعجابًا واسعًا.

وتفاعلت شركة طيران "ناس" مع القصيدة الشعرية ردًّا عليها بقصيدة ألقاها المدير العام للاتصال المؤسسي المتحدث باسم طيران ناس أحمد المسيند، ووعد بعدها بالتواصل وحل المشكلة.

وأشاد مهتمون بالاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بحسن التصرف والتجاوب مع شكوى الرياني، التي تجاوزت مشاهداتها 200 ألف وقت تحرير هذه المادة.

https://twitter.com/flynas/status/1190275001821356032?s=21

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,405
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,829
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,272
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,461

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة