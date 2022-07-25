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تسهيلًا على قاصدي المسجد الحرام.. السديس يفتتح باب الملك عبدالعزيز

قال: المشروعات المقامة بالحرم تلقى اهتمامًا بالغًا من حكومة خادم الحرمين

افتتح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باب الملك عبدالعزيز -رحمه الله- تسهيلًا على قاصدي المسجد الحرام من ضيوف الرحمن؛ وذلك خلال موسم الحج لهذا العام ١٤٤٠هـ؛ على أن يستكمل ما تبقى من إنشاءات عقب نهاية الموسم.

وأشاد بالعاملين على الإنشاءات من مهندسين وعمال نظير اهتمامهم بالجودة والإتقان خلال مراحل العمل؛ حاثًا إياهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل خدمة هذا البيت العتيق.

وأكد الرئيس العام أن المشروعات المقامة بالمسجد الحرام تلقى اهتمامًا بالغًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- وذلك تزامنًا مع الخدمة المتميزة التي تقدّمها هذه الدولة المباركة لقاصدي الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.

يُذكر أن باب الملك عبدالعزيز يُعد من الأبواب الرئيسية بالمسجد الحرام؛ حيث يدخل من خلاله أعداد كبيرة من قاصدي البيت العتيق، وبعد استكمال الأعمال الإنشائية بشكل كامل سيبلغ ارتفاعه 48م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تسهيلًا على قاصدي المسجد الحرام.. السديس يفتتح باب الملك عبدالعزيز
سبق

افتتح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باب الملك عبدالعزيز -رحمه الله- تسهيلًا على قاصدي المسجد الحرام من ضيوف الرحمن؛ وذلك خلال موسم الحج لهذا العام ١٤٤٠هـ؛ على أن يستكمل ما تبقى من إنشاءات عقب نهاية الموسم.

وأشاد بالعاملين على الإنشاءات من مهندسين وعمال نظير اهتمامهم بالجودة والإتقان خلال مراحل العمل؛ حاثًا إياهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل خدمة هذا البيت العتيق.

وأكد الرئيس العام أن المشروعات المقامة بالمسجد الحرام تلقى اهتمامًا بالغًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- وذلك تزامنًا مع الخدمة المتميزة التي تقدّمها هذه الدولة المباركة لقاصدي الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.

يُذكر أن باب الملك عبدالعزيز يُعد من الأبواب الرئيسية بالمسجد الحرام؛ حيث يدخل من خلاله أعداد كبيرة من قاصدي البيت العتيق، وبعد استكمال الأعمال الإنشائية بشكل كامل سيبلغ ارتفاعه 48م.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
11:59 AM

تسهيلًا على قاصدي المسجد الحرام.. السديس يفتتح باب الملك عبدالعزيز

قال: المشروعات المقامة بالحرم تلقى اهتمامًا بالغًا من حكومة خادم الحرمين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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افتتح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باب الملك عبدالعزيز -رحمه الله- تسهيلًا على قاصدي المسجد الحرام من ضيوف الرحمن؛ وذلك خلال موسم الحج لهذا العام ١٤٤٠هـ؛ على أن يستكمل ما تبقى من إنشاءات عقب نهاية الموسم.

وأشاد بالعاملين على الإنشاءات من مهندسين وعمال نظير اهتمامهم بالجودة والإتقان خلال مراحل العمل؛ حاثًا إياهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل خدمة هذا البيت العتيق.

وأكد الرئيس العام أن المشروعات المقامة بالمسجد الحرام تلقى اهتمامًا بالغًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- وذلك تزامنًا مع الخدمة المتميزة التي تقدّمها هذه الدولة المباركة لقاصدي الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.

يُذكر أن باب الملك عبدالعزيز يُعد من الأبواب الرئيسية بالمسجد الحرام؛ حيث يدخل من خلاله أعداد كبيرة من قاصدي البيت العتيق، وبعد استكمال الأعمال الإنشائية بشكل كامل سيبلغ ارتفاعه 48م.

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