اتحاد القدم يقرّر.. تأجيل انطلاق بطولتَي الدوري الممتاز إلى يناير 2021

قرّر الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل انطلاق بطولتَي الدوري الممتاز لدرجتي البراعم 15 و13 إلى منتصف يناير 2021، وكذلك بطولة الدرجة الأولى (مناطق) للدرجتين المشار لهما، على أن تحدد لجنة المسابقات آلية المسابقة وبرمجتها لاحقًا بالتنسيق مع الأندية المشاركة في كل بطولة.



وجدد الاتحاد السعودي التأكيد على انطلاق منافسات الدوري الممتاز والأولى لدرجتي الشباب والناشئين في مواعيدها المعلنة سلفًا، على أن تنطلق بطولة الدرجة الثانية (مناطق) للدرجتين (شباب وناشئين) في 18 أكتوبر 2020.

