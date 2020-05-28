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شاهد.. جامعة شقراء تطلق مبادرة لتجهيز ١٣٠ جامعًا ومسجدًا بالمحافظة

تحت شعار "كلنا مسؤول".. وشارك فيها ١٦٠ عاملًا

قامت الخدمات المساندة في جامعة شقراء، ممثلة في إدارة الإسكان والخدمات والصيانة، بالتنسيق مع مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة شقراء الشيخ عبدالعزيز عبدالله الراشد؛ لتفعيل مبادرة التعاون لنظافة الجوامع والمساجد من قبل فريق النظافة بالجامعة؛ استعدادًا لاستقبال المصلين.

وأوضح المشرف العام على الخدمات المساندة بوكالة الجامعة عبدالرحمن الرحيمي، أن هذه المبارة تأتي في إطار حرص الجامعة على تفعيل دورها في الخدمة المجتمعية في ظل هذه الجائحة، وقال: يشارك في البادرة ١٦٠ عامل نظافة بكامل المعدات وأدوات النظافة لتنظيف وتطهير الجوامع والمساجد بالمحافظة".

وأضاف الرحيمي أنه تم توزيع العمال بالتنسيق مع مدير الفرع بالمحافظة ومراقبي الجوامع والمساجد بشكل فرق لنظافة ما يقارب ١٣٠ جامعًا ومسجدًا.

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شاهد.. جامعة شقراء تطلق مبادرة لتجهيز ١٣٠ جامعًا ومسجدًا بالمحافظة
سبق

قامت الخدمات المساندة في جامعة شقراء، ممثلة في إدارة الإسكان والخدمات والصيانة، بالتنسيق مع مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة شقراء الشيخ عبدالعزيز عبدالله الراشد؛ لتفعيل مبادرة التعاون لنظافة الجوامع والمساجد من قبل فريق النظافة بالجامعة؛ استعدادًا لاستقبال المصلين.

وأوضح المشرف العام على الخدمات المساندة بوكالة الجامعة عبدالرحمن الرحيمي، أن هذه المبارة تأتي في إطار حرص الجامعة على تفعيل دورها في الخدمة المجتمعية في ظل هذه الجائحة، وقال: يشارك في البادرة ١٦٠ عامل نظافة بكامل المعدات وأدوات النظافة لتنظيف وتطهير الجوامع والمساجد بالمحافظة".

وأضاف الرحيمي أنه تم توزيع العمال بالتنسيق مع مدير الفرع بالمحافظة ومراقبي الجوامع والمساجد بشكل فرق لنظافة ما يقارب ١٣٠ جامعًا ومسجدًا.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
08:37 PM

شاهد.. جامعة شقراء تطلق مبادرة لتجهيز ١٣٠ جامعًا ومسجدًا بالمحافظة

تحت شعار "كلنا مسؤول".. وشارك فيها ١٦٠ عاملًا

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فلاح الجوفان - شقراء
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قامت الخدمات المساندة في جامعة شقراء، ممثلة في إدارة الإسكان والخدمات والصيانة، بالتنسيق مع مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة شقراء الشيخ عبدالعزيز عبدالله الراشد؛ لتفعيل مبادرة التعاون لنظافة الجوامع والمساجد من قبل فريق النظافة بالجامعة؛ استعدادًا لاستقبال المصلين.

وأوضح المشرف العام على الخدمات المساندة بوكالة الجامعة عبدالرحمن الرحيمي، أن هذه المبارة تأتي في إطار حرص الجامعة على تفعيل دورها في الخدمة المجتمعية في ظل هذه الجائحة، وقال: يشارك في البادرة ١٦٠ عامل نظافة بكامل المعدات وأدوات النظافة لتنظيف وتطهير الجوامع والمساجد بالمحافظة".

وأضاف الرحيمي أنه تم توزيع العمال بالتنسيق مع مدير الفرع بالمحافظة ومراقبي الجوامع والمساجد بشكل فرق لنظافة ما يقارب ١٣٠ جامعًا ومسجدًا.

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