تفكيك ألغام بحرية حوثية بجزر حنيش اليمنية وانفجارات تصيب مدنيين

ثبتت بأسلاك إلى قاع البحر بمحيط "سيول".. وحالتان بـ "ذو باب" و"القطابا"

أعلن المرصد اليمني للألغام، تفكيك الفرق الهندسية لغمين بحريين للحوثيين، تم تثبيتهما بأسلاك إلى قاع البحر بمحيط منطقة "سيول" في جزر حنيش اليمنية بالبحر الأحمر.

وذكر المرصد اليمني للألغام، أن مدنياً واحداً يبلغ من العمر 38 عاماً، أُصيب في انفجار لغم للحوثيين، أثناء مروره بسيارته في طريق فرعي بمديرية "ذو باب" الساحلية في الجهة الغربية من محافظة تعز.

كما أُصيب شخص آخر يبلغ من العمر 28 عاماً، نتيجة انفجار لغم للحوثيين بمركبة "باص" كان يقودها بالقرب من مزرعته في منطقة "القطابا" في مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر.