النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تفكيك ألغام بحرية حوثية بجزر حنيش اليمنية وانفجارات تصيب مدنيين

ثبتت بأسلاك إلى قاع البحر بمحيط "سيول".. وحالتان بـ "ذو باب" و"القطابا"

أعلن المرصد اليمني للألغام، تفكيك الفرق الهندسية لغمين بحريين للحوثيين، تم تثبيتهما بأسلاك إلى قاع البحر بمحيط منطقة "سيول" في جزر حنيش اليمنية بالبحر الأحمر.

وذكر المرصد اليمني للألغام، أن مدنياً واحداً يبلغ من العمر 38 عاماً، أُصيب في انفجار لغم للحوثيين، أثناء مروره بسيارته في طريق فرعي بمديرية "ذو باب" الساحلية في الجهة الغربية من محافظة تعز.

كما أُصيب شخص آخر يبلغ من العمر 28 عاماً، نتيجة انفجار لغم للحوثيين بمركبة "باص" كان يقودها بالقرب من مزرعته في منطقة "القطابا" في مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تفكيك ألغام بحرية حوثية بجزر حنيش اليمنية وانفجارات تصيب مدنيين
سبق

أعلن المرصد اليمني للألغام، تفكيك الفرق الهندسية لغمين بحريين للحوثيين، تم تثبيتهما بأسلاك إلى قاع البحر بمحيط منطقة "سيول" في جزر حنيش اليمنية بالبحر الأحمر.

وذكر المرصد اليمني للألغام، أن مدنياً واحداً يبلغ من العمر 38 عاماً، أُصيب في انفجار لغم للحوثيين، أثناء مروره بسيارته في طريق فرعي بمديرية "ذو باب" الساحلية في الجهة الغربية من محافظة تعز.

كما أُصيب شخص آخر يبلغ من العمر 28 عاماً، نتيجة انفجار لغم للحوثيين بمركبة "باص" كان يقودها بالقرب من مزرعته في منطقة "القطابا" في مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
12:33 PM

تفكيك ألغام بحرية حوثية بجزر حنيش اليمنية وانفجارات تصيب مدنيين

ثبتت بأسلاك إلى قاع البحر بمحيط "سيول".. وحالتان بـ "ذو باب" و"القطابا"

A A A
فهد كاملي - الرياض
0
1,669

أعلن المرصد اليمني للألغام، تفكيك الفرق الهندسية لغمين بحريين للحوثيين، تم تثبيتهما بأسلاك إلى قاع البحر بمحيط منطقة "سيول" في جزر حنيش اليمنية بالبحر الأحمر.

وذكر المرصد اليمني للألغام، أن مدنياً واحداً يبلغ من العمر 38 عاماً، أُصيب في انفجار لغم للحوثيين، أثناء مروره بسيارته في طريق فرعي بمديرية "ذو باب" الساحلية في الجهة الغربية من محافظة تعز.

كما أُصيب شخص آخر يبلغ من العمر 28 عاماً، نتيجة انفجار لغم للحوثيين بمركبة "باص" كان يقودها بالقرب من مزرعته في منطقة "القطابا" في مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,410
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,959
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,994
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,636

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة