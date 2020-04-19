الشيخ "الجاسر" في ذمة الله

توفي اليوم، الشيخ عبدالكريم بن عبدالعزيز بن إبراهيم الجاسر، بمدينة الرياض.

والفقيد هو أحد أعيان مدينة بريدة ووجهائها، وعرف عنه البر والخير والاحسان، وصاحب مبادرات لدعم المنشآت الخيرية؛ حيث أسس الفقيد رحمه الله سبتية الجاسر، منذ عام 1423 وهي صالون أدبي يقام في كل يوم سبت، عقدت من خلاله ندوات أدبية وثقافية واجتماعية، استضاف خلالها الكثير من أعضاء هيئة كبار العلماء ورجال الدولة والأكادميين والشعراء والعديد من شرائح المجتمع.