"آل الشيخ" يوجّه قطاعات التعليم للاحتفاء بذكرى البيعة.. فعاليات ومسابقات عن بُعد

تأكيداً لدور الوزارة في تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن وقيادته وترسيخ الأسس الشرعية

وجّه وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ كل قطاعات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة بتنفيذ البرامج والفعاليات والمسابقات عن بُعد؛ احتفاءً بحلول الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- مقاليد الحكم للبلاد، والتي تصادف يوم غدٍ الأربعاء الثالث من شهر ربيع الآخر لعام 1442هـ، وإعداد مواد إعلامية مناسبة تتضمن المنجزات التي حظي بها الوطن في عهد خادم الحرمين الشريفين، وما يوليه -حفظه الله- من عناية واهتمام بأبنائه وبناته الطلاب والطالبات والحرص على تعليمهم.

ويأتي هذا التوجيه من وزير التعليم تأكيداً لدور الوزارة في تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن وقيادته، وترسيخ الأسس الشرعية والوطنية للبيعة ودلالاتها العميقة في نفوس الطلاب والطالبات، حيث تتضمن الفعالية برنامج (بيعة وولاء)، الذي يهدف إلى إبراز الجهود الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين في خدمة الوطن والمواطن والمقيم، وتعزيز قيم الانتماء للوطن والولاء لقادته الأوفياء، وإتاحة الفرصة للطلاب للتعبير عن مشاعر الفرح بذكرى تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، والاعتزاز بمنجزات الوطن الشامخ.

ويُنفذ البرنامج بتقديم مجموعة من المشاركات الطلابية والأقوال والنصوص الوطنية عبر وسائل التواصل المعتمدة، ومشاركة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم في التعبير عن مشاعر الولاء والانتماء لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في البطاقات المتوفرة على الحائط الإلكتروني المخصص للبرنامج، وحث الطلاب والطالبات على المشاركة في المسابقة الوطنية من خلال تطبيق (تحدي) بالتعاون مع شركة تطوير لتقنيات التعليم، بالإضافة إلى نشر رابط برنامج الاصطفاف الصباحي ليوم ذكرى البيعة من خلال جولة افتراضية معززة للواقع عبر وسائل التواصل المعتمدة لوزارة التعليم المتضمن نبذة عن سيرة خادم الحرمين الشريفين، ومجموعة من أقواله -حفظه الله، وأبرز المنجزات المتحققة منذ توليه مقاليد الحكم.

يُذكر أن وزارة التعليم نفذت العديد من البرامج والمسابقات لتعزيز قيم الولاء والانتماء، من خلال مسابقات "صيفنا تحدي ونشاط"، التي أقيمت بواقع خمس جلسات لكل فرع وإجمالي 35 جلسة و10 محكمين لكل فرع، كذلك مسابقة "طاعة وولاء"، لمختلف المراحل الدراسية، ومسابقة "المملكة مدن وأماكن"، بالإضافة إلى مسابقة "رؤية المملكة"، ومسابقة" المملكة تاريخ وأحداث"، ومسابقة "النادي العملي الافتراضي" التي بلغ عدد أنشطتها 47 نشاطاً وطنياً لجميع المراحل.