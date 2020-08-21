إطلاق حملة الشهر العالمي لألزهايمر.. برعاية "سبق"

تحت شعار "عساه حس ما ينطفي"

تستعد الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر لإطلاق حملتها التوعوية التثقيفية بمرض ألزهايمر، التابعة لمسار "واع وراع" من مسارات التحول وتمكين تحت شعار "عساه حس ما ينطفي"، بالتزامن مع الشهر العالمي لألزهايمر الذي تحتفل به جميع الدول الأعضاء في منظمة ألزهايمر العالمية، لتوعية وتثقيف المجتمع بالمرض وأعراضه والوصول لمقدمي الرعاية، إيماناً من الجمعية بأهمية المواكبة العالمية في هذا الشأن.

وتهدف الحملة، إلى رفع مستوى الوعي العام بمرض ألزهايمر، عبر تثقيف شرائح المجتمع المختلفة حول أعراض المرض ومراحله، وسبل الوقاية لتقلل فرص الإصابة به.

كما تم اتخاذ كل الترتيبات الكفيلة بإنجاح هذه الحملة بكل مناطق المملكة، إضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية؛ لاتخاذ التوصيات وتحديد خطة البرامج لهذه الحملة، كما تم تحديد نوعية التضامن مع الحملة من خلال الرسائل الخاصة والتفاعل المجتمعي؛ لتسليط الضوء على هذا القضية، إضافة إلى برامج رحلات الخير للمرضى والبرنامج التدريبي التأهيلي للتهيئة النفسية للمريض وأسرته وبرنامج "رد الجميل".

وتشمل حملة الجمعية هذا العام، محاور عدة من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك إيمانا بأهمية الدور الذي يقوم به الإعلام لخدمة قضايا المجتمع، والتوعية بأهمية معرفة الإيجابيات والسلبيات في التعامل مع مرض ومريض الزهايمر.

كما تشمل الحملة أيضاً، إعلانات الطرق، وتوزيع المطبوعات التوعوية، مع استهداف أماكن التواجد الجماهيري الكثيف مثل أﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺎطق، والهيئات واﻟوزارات واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣدارس واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت واﻟﻣراﻛز اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﻔﻧﺎدق واﻷﺑراج والمراكز التجارية الكبيرة، وغيرها من أماكن تواجد الجمهور المستهدف بالحملة، كما سيكون هناك مشاركات للجمعية في اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت العامة وكذلك في كل الأحداث التي يحتشد فيها الجمهور.

يذكر أنّ الشهر العالمي لألزهايمر هو حدث دولي يقام في شهر سبتمبر من كل عام، بهدف توعية المجتمعات، ويشكل فرصة سانحة للمختصين والمهتمين والممارسين الصحيين لمتابعة الحدث، والتعرف على آخر المستجدات والطرق الحديثة للتعامل مع مرض الزهايمر والمصابين به.

لمزيد من استفساراتكم يمكنكم التواصل على هاتف 0112143838/ 0114100112 وعلى الموقع الإلكتروني www.alz.org.sa حسابات التواصل الاجتماعي تويتر- انسقرام- فيس بوك –سناب شات @Saudialzheimer.