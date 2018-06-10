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لأول مرة.. أستراليا: إصابات فيروس كورونا صفر

خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الصحية الأسترالية عدم تسجيل أي حالة إصابة مجتمعية بفيروس كورونا في أستراليا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك لأول مرة منذ وصول تفشي الفيروس إلى الذروة في شهر مارس الماضي.

وأوضحت وزارة الصحة الفيدرالية الأسترالية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا وصل إلى 7267 إصابة تعافى منها 6720 شخصاً دون تسجيل أي حالات وفاة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية حيث ما زال عدد الوفيات عند 102 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد أستراليا

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لأول مرة.. أستراليا: إصابات فيروس كورونا صفر
سبق

أعلنت السلطات الصحية الأسترالية عدم تسجيل أي حالة إصابة مجتمعية بفيروس كورونا في أستراليا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك لأول مرة منذ وصول تفشي الفيروس إلى الذروة في شهر مارس الماضي.

وأوضحت وزارة الصحة الفيدرالية الأسترالية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا وصل إلى 7267 إصابة تعافى منها 6720 شخصاً دون تسجيل أي حالات وفاة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية حيث ما زال عدد الوفيات عند 102 حالة وفاة.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
08:28 AM

لأول مرة.. أستراليا: إصابات فيروس كورونا صفر

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية الأسترالية عدم تسجيل أي حالة إصابة مجتمعية بفيروس كورونا في أستراليا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك لأول مرة منذ وصول تفشي الفيروس إلى الذروة في شهر مارس الماضي.

وأوضحت وزارة الصحة الفيدرالية الأسترالية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا وصل إلى 7267 إصابة تعافى منها 6720 شخصاً دون تسجيل أي حالات وفاة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية حيث ما زال عدد الوفيات عند 102 حالة وفاة.

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