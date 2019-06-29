الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.. ماذا يريد ولي العهد أن يحققا للعالم؟

لهما فوائد عديدة تحسّن حياة الإنسان

في سعيه للإسهام في إيجاد سبل لتحسين نوعية الحياة التي يعيشها الإنسان، ومضاعفة وسائل الراحة له التي يفترض أن ينعم بها، خاطب ولي العهد قادة القمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين المنعقدة حالياً في اليابان خلال جلستها الختامية اليوم قائلاً: "إن العالم يعيش في زمن الابتكارات العلميةِ والتقنيةِ غير المسبوقة، وآفاقِ النمو غير المحدودة، ويمكن لهذه التقنياتِ الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء أن تجلبَ للعالم فوائد ضخمة، في حال تم استخدامها على النحو الأمثل". فما الذكاء الاصطناعي؟ وما فوائده؟ وماذا يقصد بإنترنت الأشياء؟ وما مميزاته؟

يُعرف الذكاء الاصطناعي طبقاً للعالم البريطاني جاك كوبلاند بأنه قدرة الآلة على محاكاة العقل البشري وطريقة عمله، مثل قدرته على التفكير، والاكتشاف والاستفادة من التجارب السابقة، أما بالنسبة لفوائده فقد أوضحت "حركة زايتجايست العربية" أن للذكاء الاصطناعي فوائد عديدة منها المحافظة على الخبرات البشرية المتراكمة ونقلها للآلات الذكية، واستخدام اللغة الإنسانية مع الآلات، عوضاً عن لغات البرمجة الحاسوبية، مما يجعل الآلات في متناول كل شرائح المجتمع حتى من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد أن كان التعامل مع الآلات المتقدمة حكراً على المتخصصين وذوي الخبرات.

وتشمل الفوائد أيضاً المساعدة في تشخيص الأمراض ووصف الأدوية والتعليم التفاعلي، والإسهام في مجالات التي يصنع فيها القرار؛ إذ إن أنظمة الذكاء الاصطناعي تتمتع بالاستقلالية والدقة والموضوعية وبالتالي تكون قراراتها بعيدة عن الخطأ والانحياز والعنصرية والأحكام المسبقة والتداخلات الخارجية والشخصية، وتخفيف الكثير من المخاطر والضغوط النفسية عن الإنسان من خلال توظيف الآلات للقيام بالأعمال الشاقة والخطرة واستكشاف الأماكن المجهولة والمشاركة في عمليات الإنقاذ أثناء الكوارث الطبيعية.

ويقصد بـ"إنترنت الأشياء"، وفقاً لموسوعة ويكيبيديا، الجيل الجديد من الإنترنت الذي يتيح التفاهم بين الأجهزة المترابطة مع بعضها، وتشمل هذه الأجهزة الأدوات والمستشعرات والحساسات وأدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة، وكما لفتت الموسوعة فإن مفهوم "إنترنت الأشياء" يتخطى المفهوم التقليدي، وهو تواصل الأشخاص مع الحواسيب والهواتف الذكية عبر شبكة عالمية واحدة، أما عن مميزاته فمنها إتاحتها للإنسان التحرر من المكان، فيستطيع الشخص التحكم في الأدوات والأجهزة من دون الحاجة إلى الوجود في مكانها للتعامل معها.