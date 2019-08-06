شيخ قراء لبنان: عندما توجهنا إلى هذه الأرض الطيبة توجهت أرواحنا قبل أن تصل أجسادنا

في تصريح له عقب وصوله للمملكة

نقل شيخ قراء البقاع في لبنان مدير مؤسسات أزهر البقاع في دار الفتوى الدكتور علي الغزاوي: تحيات الشعب اللبناني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، بمناسبة استضافة المملكة نخبة من الشخصيات الإسلامية من مختلف بقاع العالم عبر برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وقال في تصريح أدلى به: "توجهت أرواحنا إلى مكة المكرمة قبل أن تصل أجسادنا، وهذه الاستضافة ليست بمستغربة على المملكة العربية السعودية أن تستضيف من أصقاع الأرض ممثلين عن بلادهم، ليكونوا ضيوفاً على الملك في قبلة الإسلام والمسلمين".

وبيّن أن من النشاطات التي قامت بها المملكة محلية كانت أو دولية رعايتها للعديد من المؤتمرات والندوات الفكرية في الجامعات وفي المراكز الإسلامية، موضحاً أن المملكة ما زالت على هذا النهج الذي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليري العالم كله حقيقة الإسلام لا تشويه لصورته، مستدلاً بقول تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطاً}.

وعن توسعات ومشاريع الحرمين الشريفين أشاد "الغزاوي" بما تقدمه المملكة من جديد في كل عام حتى ينعم رواد الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين بأمن وأمان ويؤدوا المناسك بيسر وسهولة.

واختتم "الغزاوي" حديثه بشكر الله ثم شكر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولشعب المملكة التي لطالما حملت همّ الشعب اللبناني خاصة وعن المسلمين عامة، كما شكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على حسن الضيافة وكرم الحفاوة من خلال برنامج الاستضافة.