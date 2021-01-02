حامل لقب النسخة الماضية من رالي داكار: سعيد بوجودي في المملكة من جديد

الفائز الأكبر سنًّا في تاريخ الرالي الدولي الذي انطلقت نسخته عام 1978م

يخوض السائق الإسباني "كارلوس ساينز" منافسات "رالي دكار السعودية"، للمرة الثانية على التوالي، بعد تتويجه بلقب النسخة الماضية في فئة السيارات؛ ليحقق بذلك لقبه الثالث في تاريخ مشاركاته، ويصبح الفائز الأكبر سنًّا في تاريخ الرالي الدولي، الذي انطلقت نسخته الأولى عام 1978م.

وقال ساينز: "سعيد بوجودي مجددًا على أرض المملكة العربية السعودية، بكل ما تملكه من طبيعة فريدة ومختلفة على مستوى العالم، ولكي تنافس على سباق بهذا الحجم وهذا الاختلاف في طبيعة التضاريس والمناخ؛ فإنه يتعين عليك التحضير جيدًا، وأن ترتكب أخطاء أقل من الآخرين، وأن تمتلك سيارة بمواصفات مناسبة، مع وجود فريق جيد وملاح ماهر".

وأضاف: "يجب أن تكون لياقتك البدنية على مستوى عالٍ، وأنت تخوض غمار هذا التحدي الكبير بثقة، لقد تعلمت كذلك من مشاركاتي على مدار السنوات الماضية، أهمية الصبر، والتفكير الجيد قبل اتخاذ القرارات خلال السباق، حتى تُحقق الهدف المنشود وتحصل على المنجز".

يُذكر أن الأمريكي ريكي برابيك سائق فريق (هوندا)، قد حقق المركز الأول في فئة الدراجات النارية للمرة الأولى في النسخة الماضية من رالي داكار السعودية؛ ليصبح أول متسابق من الجنسية الأمريكية يحقق لقبًا في أحد فئات الرالي؛ فضلًا عن تمكنه من إنهاء سيطرة فريق (KTM) على اللقب، والتي استمرت 18 عامًا، وهو اللقب الأول لفريق (هوندا) منذ نسخة عام 1989م.

أما في فئة الدراجات الرباعية، فقد حسم التشيلي إغناسيو كاسالي اللقب لصالحه، بفارق جيد بلغ 18 دقيقة عن ملاحقه الفرنسي سيمون فيتسي.

وكان كيسي كيري ثاني الأمريكان الفائزين في رالي داكار السعودية الماضي 2020، بتحقيقه لقب فئة المركبات الصحراوية الخفيفة (سايد باي سايد)، بفارق كبير بلغ 39 دقيقة عن أقرب منافسيه.

وسيطرت الفِرَق الروسية على فئة الشاحنات؛ حيث حقق فريق السائق أندريه كارغينوف اللقب، ليضيفه إلى اللقب الذي فاز به عام 2014؛ بينما حل مواطنه وزميله في فريق كاماز، أنطون شيبالوف في المركز الثاني.