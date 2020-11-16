النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النصر يلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي "CAS".. ضد بيرسبوليس الإيراني

أعلن نادي النصر اليوم الاثنين رفع قضيته ضد نادي بيرسبوليس الإيراني إلى محكمة التحكيم الرياضية "كاس".

وقال النادي في بيان بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل : "حرصًا من مجلس إدارة نادي النصر على حفظ حقوق النادي القانونية والمكفولة باللوائح والأنظمة ونظرًا لاعتقاده بصحة الأسانيد والأدلة الموثقة لاحتجاجه المرفوع ضد فريق بيرسبوليس الإيراني فقد بدأت إدارة نادي النصر إجراءات الرفع لمحكمة التحكيم الرياضية (CAS) وفق ما تنص عليه الأنظمة.

وأضاف: "يأتي ذلك بعد رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للاستئناف الذي قدمه النادي على قرار لجنة الانضباط والأخلاق".

وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد رفضت الاستئناف المقدم من نادي النصر ضد قرار لجنة الانضباط بشأن عدم أهلية مشاركة بعض لاعبي برسبوليس الإيراني خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بفوز الفريق الإيراني بركلات الترجيح.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
النصر يلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي "CAS".. ضد بيرسبوليس الإيراني
سبق

أعلن نادي النصر اليوم الاثنين رفع قضيته ضد نادي بيرسبوليس الإيراني إلى محكمة التحكيم الرياضية "كاس".

وقال النادي في بيان بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل : "حرصًا من مجلس إدارة نادي النصر على حفظ حقوق النادي القانونية والمكفولة باللوائح والأنظمة ونظرًا لاعتقاده بصحة الأسانيد والأدلة الموثقة لاحتجاجه المرفوع ضد فريق بيرسبوليس الإيراني فقد بدأت إدارة نادي النصر إجراءات الرفع لمحكمة التحكيم الرياضية (CAS) وفق ما تنص عليه الأنظمة.

وأضاف: "يأتي ذلك بعد رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للاستئناف الذي قدمه النادي على قرار لجنة الانضباط والأخلاق".

وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد رفضت الاستئناف المقدم من نادي النصر ضد قرار لجنة الانضباط بشأن عدم أهلية مشاركة بعض لاعبي برسبوليس الإيراني خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بفوز الفريق الإيراني بركلات الترجيح.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
05:55 PM

النصر يلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي "CAS".. ضد بيرسبوليس الإيراني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
11
3,132

أعلن نادي النصر اليوم الاثنين رفع قضيته ضد نادي بيرسبوليس الإيراني إلى محكمة التحكيم الرياضية "كاس".

وقال النادي في بيان بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل : "حرصًا من مجلس إدارة نادي النصر على حفظ حقوق النادي القانونية والمكفولة باللوائح والأنظمة ونظرًا لاعتقاده بصحة الأسانيد والأدلة الموثقة لاحتجاجه المرفوع ضد فريق بيرسبوليس الإيراني فقد بدأت إدارة نادي النصر إجراءات الرفع لمحكمة التحكيم الرياضية (CAS) وفق ما تنص عليه الأنظمة.

وأضاف: "يأتي ذلك بعد رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للاستئناف الذي قدمه النادي على قرار لجنة الانضباط والأخلاق".

وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد رفضت الاستئناف المقدم من نادي النصر ضد قرار لجنة الانضباط بشأن عدم أهلية مشاركة بعض لاعبي برسبوليس الإيراني خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بفوز الفريق الإيراني بركلات الترجيح.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,852
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,074
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,428
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,322

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة