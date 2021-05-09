النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة.. إغلاق معمل كنب مخالف ومصادرة أغذية وتسليمها لـ "إكرام"

حملات على الجائلين من "العتيبية الفرعية" وتطبيق لائحة الجزاءات

نفّذت أمانة العاصمة المقدّسة، ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية، حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين في نطاق البلدية التي أسفرت عن مصادرة 651 كغم من الخضراوات والفواكه؛ تمّ تسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكّد من سلامتها.

من جانب آخر، ضبطت بلدية الشرائع الفرعية معمل تفصيل للكنب والباطرمة مخالفاً للاشتراطات البلدية داخل حي سكني؛ حيث جرى إغلاق الموقع وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكّدت الأمانة سعيها إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي تقوم بها البلديات الفرعية والمرتبطة، والتأكيد على تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، داعيةً إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد "940".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة.. إغلاق معمل كنب مخالف ومصادرة أغذية وتسليمها لـ "إكرام"
سبق

نفّذت أمانة العاصمة المقدّسة، ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية، حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين في نطاق البلدية التي أسفرت عن مصادرة 651 كغم من الخضراوات والفواكه؛ تمّ تسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكّد من سلامتها.

من جانب آخر، ضبطت بلدية الشرائع الفرعية معمل تفصيل للكنب والباطرمة مخالفاً للاشتراطات البلدية داخل حي سكني؛ حيث جرى إغلاق الموقع وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكّدت الأمانة سعيها إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي تقوم بها البلديات الفرعية والمرتبطة، والتأكيد على تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، داعيةً إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد "940".

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
01:14 PM

مكة.. إغلاق معمل كنب مخالف ومصادرة أغذية وتسليمها لـ "إكرام"

حملات على الجائلين من "العتيبية الفرعية" وتطبيق لائحة الجزاءات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
1,031

نفّذت أمانة العاصمة المقدّسة، ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية، حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين في نطاق البلدية التي أسفرت عن مصادرة 651 كغم من الخضراوات والفواكه؛ تمّ تسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكّد من سلامتها.

من جانب آخر، ضبطت بلدية الشرائع الفرعية معمل تفصيل للكنب والباطرمة مخالفاً للاشتراطات البلدية داخل حي سكني؛ حيث جرى إغلاق الموقع وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكّدت الأمانة سعيها إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي تقوم بها البلديات الفرعية والمرتبطة، والتأكيد على تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، داعيةً إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد "940".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,690
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,444
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,098
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,950

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة