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فيصل ‫التخصصي وبنك الدم المركزي يطلقان حملة "تبرعك من بيتك"

الفرق الطبية جاهزة للحضور بكامل احتياطات السلامة إلى منزلك

أعلن بنك الدم في مستشفى الملك فيصل ‫التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض عن إطلاق حملة: تبرع بدمك وأنت في بيتك وذلك بالتواصل عبر تطبيق الواتساب من خلال الأرقام:

0558811043

0559396527

كما أعلن بنك الدم المركزي بالمختبر الإقليمي بمدينة الرياض عن إطلاق مبادرة “تبرعك من بيتك"، وكتب تغريدة من حسابه بتوتير تحت وسم ‏‫#تبرعك_من_بيتك يمكن التبرع بالدم بأمان في مدينة الرياض فقط احجز موعد عن طريق الواتساب على الرقم: 0593291880

ونوه بأن فريقنا الطبي جاهز للحضور بكامل احتياطات السلامة إلى منزلك.

فيروس كورونا الجديد التبرع بالدمام

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فيصل ‫التخصصي وبنك الدم المركزي يطلقان حملة "تبرعك من بيتك"
سبق

أعلن بنك الدم في مستشفى الملك فيصل ‫التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض عن إطلاق حملة: تبرع بدمك وأنت في بيتك وذلك بالتواصل عبر تطبيق الواتساب من خلال الأرقام:

0558811043

0559396527

كما أعلن بنك الدم المركزي بالمختبر الإقليمي بمدينة الرياض عن إطلاق مبادرة “تبرعك من بيتك"، وكتب تغريدة من حسابه بتوتير تحت وسم ‏‫#تبرعك_من_بيتك يمكن التبرع بالدم بأمان في مدينة الرياض فقط احجز موعد عن طريق الواتساب على الرقم: 0593291880

ونوه بأن فريقنا الطبي جاهز للحضور بكامل احتياطات السلامة إلى منزلك.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
11:31 PM

فيصل ‫التخصصي وبنك الدم المركزي يطلقان حملة "تبرعك من بيتك"

الفرق الطبية جاهزة للحضور بكامل احتياطات السلامة إلى منزلك

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
3,521

أعلن بنك الدم في مستشفى الملك فيصل ‫التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض عن إطلاق حملة: تبرع بدمك وأنت في بيتك وذلك بالتواصل عبر تطبيق الواتساب من خلال الأرقام:

0558811043

0559396527

كما أعلن بنك الدم المركزي بالمختبر الإقليمي بمدينة الرياض عن إطلاق مبادرة “تبرعك من بيتك"، وكتب تغريدة من حسابه بتوتير تحت وسم ‏‫#تبرعك_من_بيتك يمكن التبرع بالدم بأمان في مدينة الرياض فقط احجز موعد عن طريق الواتساب على الرقم: 0593291880

ونوه بأن فريقنا الطبي جاهز للحضور بكامل احتياطات السلامة إلى منزلك.

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