مرابطو الحد الجنوبي يناشدون هيئة الطيران تسيير رحلات من مطار الملك عبدالله بجازان للقصيم وحائل

شكروا "الخطوط السعودية" على تخصيص منصات معاينة لإنهاء إجراءات سفرهم

ناشد عددٌ من الأفراد والضباط المرابطين بالحد الجنوبي الهيئة العامة للطيران المدني، وشركات الطيران التجارية، تسيير رحلات من مطار الملك عبدالله بجازان إلى مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم.

وتفصيلاً، جاء ذلك الطلب بعد معاناة بعض المرابطين من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية من منطقة حائل والزلفي والأرطاوية والدوادمي ومنطقة القصيم، وطول الانتظار الذي يعانون منه لكون الرحلات غير مباشرة، إما عن طريق الرياض أو جدة.

وذكر عدد من الأفراد والضباط لـ"سبق" أن فترة الإجازة التي يحصلون عليها ليومين ينقضي ربعها في السفر؛ إذ يصل انتظار بعض الرحلات إلى ثلاث عشرة ساعة أحيانًا.

وأشار البعض إلى أن فترات الانتظار في السفر من مطار الملك عبدالله بجازان إلى مطار الشارقة الدولي أو إلى مطار دبي الدولي أو إلى مطار القاهرة الدولي للتوجه إلى القصيم من تلك المطارات أقل وقتًا من الانتظار في مطارات محلية.

وشكر العسكريون الخطوط السعودية على تخصيص منصات معاينة لإنهاء إجراءات سفرهم، وتوفير خدمات التصعيد عن طريق ممرات Sky Priority من المطارات الداخلية كافة، وتوفيرهم موظفين مؤهلين، يعملون على مدار الساعة لتقديم خدمات إنهاء إجراءات السفر كافة من إصدار بطاقات صعود الطائرةن وقبول الأمتعة، وغيرها.

وأشاروا إلى أنهم يتطلعون إلى زيادة عدد الرحلات المنتظمة للسعودية إلى مطار الأمير نايف بن عبد العزيز بالقصيم.

من جهته، ذكر بعض المعلمين والمعلمات في منطقة جازان أنهم يشاطرون إخوانهم العسكريين المعاناة نفسها للوصول إلى حائل أو القصيم.

وجاء اختيار طلب توفير الرحلات لمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم لوقوعه قريبًا من أهالي العسكريين في القصيم وحائل وبعض قرى ومدن منطقة الرياض.