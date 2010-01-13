"مازيراتي" تعود لسباقات السيارات عبر بطولة العالم إي بي بي فورمولا إي

أعلنت مازيراتي، اليوم، عن مشاركتها للمرة الأولى في منافسات بطولة إي بي بي فورمولا إي لعام 2023، والتي تمثّل الخطوة الأولى في إطار استراتيجية العلامة الخاصة بسباقات السيارات. وأصبحت مازيراتي بهذه الخطوة أول علامة سيارات إيطالية تشارك في بطولة فورمولا إي، وستكون جميع طرازات مازيراتي الجديدة مدعومة بالكامل بالحلول الكهربائية، بما فيها مازيراتي جريكاليه ومازيراتي جران توريزمو ومازيراتي جران كابريو، بالإضافة إلى سيارة مازيراتي MC20 الرياضية الخارقة. وتسجل العلامة حضورها الأول في الموسم التاسع من البطولة بالاعتماد على سيارات الجيل الثالث Gen3، والتي تُعد السيارة الأسرع والأقوى والأخف وزناً في عالم سباقات فورمولا إي. وتُعد سيارات الجيل الثالث Gen3 سيارات السباق الأكثر كفاءة في العالم، وتتفرد بمزايا رائدة من حيث التصميم والإنتاج والابتكارات التكنولوجية. وتعليقًا على هذا الموضوع، قال الرئيس التنفيذي لشركة مازيراتي ديفيد جراسو: "فخورون بالعودة مرة أخرى إلى عالم سباقات السيارات وتعزيز مكانتنا كلاعب رائد في هذا المجال. ولطالما استندت فلسفتنا إلى الشغف والابتكار، مع سجل تاريخي حافل بالإنجازات والتميز يضعنا في موقع مثالي لمتابعة أدائنا الاستثنائي في المستقبل". وأضاف جراسو: "تمثّل استراتيجية Folgore انعكاسًا لفلسفة مازيراتي القائمة على ضمان الريادة في مجالات الأداء والفخامة والابتكار؛ لذا قررنا العودة إلى عالم السباقات من خلال بطولة العالم إي بي بي فورمولا إي بهدف لقاء عملائنا في أبرز المدن العالمية ووضع علامتنا على المسار الصحيح نحو المستقبل". من جانبه قال نائب الرئيس الأول لشركة ستيلانتس لسباقات السيارات جان مارك فينوت: "يسرنا في ستيلانتس المساهمة في عودة علامة مازيراتي إلى عالم سباقات السيارات. وإضافة إلى المكانة التاريخية المرموقة للعلامة، سيكون فريق مازيراتي فورمولا إي بمثابة مختبر تكنولوجي يدعم جهود تطوير نظم نقل الحركة الكهربائية عالي الكفاءة والبرمجيات الذكية الخاصة بسياراتنا الرياضية. وتُجسّد بطولة فورمولا إي المنصة الأمثل لهذا الهدف، ونحن فخورون بكوننا أول علامة سيارات إيطالية تُشارك في هذه المنافسات". وبدوره قال المؤسس ورئيس مجلس إدارة فورمولا إي أليخاندرو عجاج: "يسعدنا الترحيب بعلامة مازيراتي في البطولة الرائدة بسباقات السيارات عالمية المستوى. وتشكل بطولة العالم إي بي بي فورمولا إي الفعالية الأشهر في عالم سباقات السيارات الكهربائية؛ إذ توفر البيئة المثالية لأكثر علامات السيارات تميزًا وإبداعًا وأفضلها أداءً لاستعراض قدراتها التقنية وطموحاتها الرياضية".

"مازيراتي" تعود لسباقات السيارات عبر بطولة العالم إي بي بي فورمولا إي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-13 أعلنت مازيراتي، اليوم، عن مشاركتها للمرة الأولى في منافسات بطولة إي بي بي فورمولا إي لعام 2023، والتي تمثّل الخطوة الأولى في إطار استراتيجية العلامة الخاصة بسباقات السيارات.



وأصبحت مازيراتي بهذه الخطوة أول علامة سيارات إيطالية تشارك في بطولة فورمولا إي، وستكون جميع طرازات مازيراتي الجديدة مدعومة بالكامل بالحلول الكهربائية، بما فيها مازيراتي جريكاليه ومازيراتي جران توريزمو ومازيراتي جران كابريو، بالإضافة إلى سيارة مازيراتي MC20 الرياضية الخارقة.



وتسجل العلامة حضورها الأول في الموسم التاسع من البطولة بالاعتماد على سيارات الجيل الثالث Gen3، والتي تُعد السيارة الأسرع والأقوى والأخف وزناً في عالم سباقات فورمولا إي. وتُعد سيارات الجيل الثالث Gen3 سيارات السباق الأكثر كفاءة في العالم، وتتفرد بمزايا رائدة من حيث التصميم والإنتاج والابتكارات التكنولوجية.



وتعليقًا على هذا الموضوع، قال الرئيس التنفيذي لشركة مازيراتي ديفيد جراسو: "فخورون بالعودة مرة أخرى إلى عالم سباقات السيارات وتعزيز مكانتنا كلاعب رائد في هذا المجال. ولطالما استندت فلسفتنا إلى الشغف والابتكار، مع سجل تاريخي حافل بالإنجازات والتميز يضعنا في موقع مثالي لمتابعة أدائنا الاستثنائي في المستقبل". وأضاف جراسو: "تمثّل استراتيجية Folgore انعكاسًا لفلسفة مازيراتي القائمة على ضمان الريادة في مجالات الأداء والفخامة والابتكار؛ لذا قررنا العودة إلى عالم السباقات من خلال بطولة العالم إي بي بي فورمولا إي بهدف لقاء عملائنا في أبرز المدن العالمية ووضع علامتنا على المسار الصحيح نحو المستقبل".



من جانبه قال نائب الرئيس الأول لشركة ستيلانتس لسباقات السيارات جان مارك فينوت: "يسرنا في ستيلانتس المساهمة في عودة علامة مازيراتي إلى عالم سباقات السيارات. وإضافة إلى المكانة التاريخية المرموقة للعلامة، سيكون فريق مازيراتي فورمولا إي بمثابة مختبر تكنولوجي يدعم جهود تطوير نظم نقل الحركة الكهربائية عالي الكفاءة والبرمجيات الذكية الخاصة بسياراتنا الرياضية. وتُجسّد بطولة فورمولا إي المنصة الأمثل لهذا الهدف، ونحن فخورون بكوننا أول علامة سيارات إيطالية تُشارك في هذه المنافسات".



وبدوره قال المؤسس ورئيس مجلس إدارة فورمولا إي أليخاندرو عجاج: "يسعدنا الترحيب بعلامة مازيراتي في البطولة الرائدة بسباقات السيارات عالمية المستوى. وتشكل بطولة العالم إي بي بي فورمولا إي الفعالية الأشهر في عالم سباقات السيارات الكهربائية؛ إذ توفر البيئة المثالية لأكثر علامات السيارات تميزًا وإبداعًا وأفضلها أداءً لاستعراض قدراتها التقنية وطموحاتها الرياضية".

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443 05:27 PM

"مازيراتي" تعود لسباقات السيارات عبر بطولة العالم إي بي بي فورمولا إي تسجل حضورها الأول في الموسم التاسع بالاعتماد على الجيل الثالث Gen3





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أعلنت مازيراتي، اليوم، عن مشاركتها للمرة الأولى في منافسات بطولة إي بي بي فورمولا إي لعام 2023، والتي تمثّل الخطوة الأولى في إطار استراتيجية العلامة الخاصة بسباقات السيارات.



وأصبحت مازيراتي بهذه الخطوة أول علامة سيارات إيطالية تشارك في بطولة فورمولا إي، وستكون جميع طرازات مازيراتي الجديدة مدعومة بالكامل بالحلول الكهربائية، بما فيها مازيراتي جريكاليه ومازيراتي جران توريزمو ومازيراتي جران كابريو، بالإضافة إلى سيارة مازيراتي MC20 الرياضية الخارقة.



وتسجل العلامة حضورها الأول في الموسم التاسع من البطولة بالاعتماد على سيارات الجيل الثالث Gen3، والتي تُعد السيارة الأسرع والأقوى والأخف وزناً في عالم سباقات فورمولا إي. وتُعد سيارات الجيل الثالث Gen3 سيارات السباق الأكثر كفاءة في العالم، وتتفرد بمزايا رائدة من حيث التصميم والإنتاج والابتكارات التكنولوجية.



وتعليقًا على هذا الموضوع، قال الرئيس التنفيذي لشركة مازيراتي ديفيد جراسو: "فخورون بالعودة مرة أخرى إلى عالم سباقات السيارات وتعزيز مكانتنا كلاعب رائد في هذا المجال. ولطالما استندت فلسفتنا إلى الشغف والابتكار، مع سجل تاريخي حافل بالإنجازات والتميز يضعنا في موقع مثالي لمتابعة أدائنا الاستثنائي في المستقبل". وأضاف جراسو: "تمثّل استراتيجية Folgore انعكاسًا لفلسفة مازيراتي القائمة على ضمان الريادة في مجالات الأداء والفخامة والابتكار؛ لذا قررنا العودة إلى عالم السباقات من خلال بطولة العالم إي بي بي فورمولا إي بهدف لقاء عملائنا في أبرز المدن العالمية ووضع علامتنا على المسار الصحيح نحو المستقبل".



من جانبه قال نائب الرئيس الأول لشركة ستيلانتس لسباقات السيارات جان مارك فينوت: "يسرنا في ستيلانتس المساهمة في عودة علامة مازيراتي إلى عالم سباقات السيارات. وإضافة إلى المكانة التاريخية المرموقة للعلامة، سيكون فريق مازيراتي فورمولا إي بمثابة مختبر تكنولوجي يدعم جهود تطوير نظم نقل الحركة الكهربائية عالي الكفاءة والبرمجيات الذكية الخاصة بسياراتنا الرياضية. وتُجسّد بطولة فورمولا إي المنصة الأمثل لهذا الهدف، ونحن فخورون بكوننا أول علامة سيارات إيطالية تُشارك في هذه المنافسات".



وبدوره قال المؤسس ورئيس مجلس إدارة فورمولا إي أليخاندرو عجاج: "يسعدنا الترحيب بعلامة مازيراتي في البطولة الرائدة بسباقات السيارات عالمية المستوى. وتشكل بطولة العالم إي بي بي فورمولا إي الفعالية الأشهر في عالم سباقات السيارات الكهربائية؛ إذ توفر البيئة المثالية لأكثر علامات السيارات تميزًا وإبداعًا وأفضلها أداءً لاستعراض قدراتها التقنية وطموحاتها الرياضية".