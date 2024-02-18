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رئيس "بر القنفذة" يتفقد "المشاريع التأهيلية" للأسر المستفيدة

16 مشروعا بقيمة 500 ألف ريال لتحقيق الاستقلال المالي للمحتاجين

تفقّد رئيس جمعية البر الخيرية بالقنفذة، محمد صالح الزبيدي المشاريع التأهيلية المدعومة من الجمعية، بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية التي من شأنها تحقيق الاستقرار والاستقلال المالي للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.

وبلغ عدد المشاريع المدعومة (16 مشروعاً) بتكلفة (501.000 ريال).

كان برفقة رئيس الجمعية المدير التنفيذي زين المرحبي ورئيس العلاقات العامة والإعلام موسى الزبيدي.

من جانبه، أكد رئيس جمعية البر الخيرية محمد الزبيدي أن الجمعية تسعى من خلال استراتيجيتها لتمكين المستفيد وبناء شخصيته باحترافية وتميز.

جمعية البر الخيرية القنفذة بنك التنمية الاجتماعية

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رئيس "بر القنفذة" يتفقد "المشاريع التأهيلية" للأسر المستفيدة
سبق

تفقّد رئيس جمعية البر الخيرية بالقنفذة، محمد صالح الزبيدي المشاريع التأهيلية المدعومة من الجمعية، بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية التي من شأنها تحقيق الاستقرار والاستقلال المالي للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.

وبلغ عدد المشاريع المدعومة (16 مشروعاً) بتكلفة (501.000 ريال).

كان برفقة رئيس الجمعية المدير التنفيذي زين المرحبي ورئيس العلاقات العامة والإعلام موسى الزبيدي.

من جانبه، أكد رئيس جمعية البر الخيرية محمد الزبيدي أن الجمعية تسعى من خلال استراتيجيتها لتمكين المستفيد وبناء شخصيته باحترافية وتميز.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
02:37 PM

رئيس "بر القنفذة" يتفقد "المشاريع التأهيلية" للأسر المستفيدة

16 مشروعا بقيمة 500 ألف ريال لتحقيق الاستقلال المالي للمحتاجين

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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تفقّد رئيس جمعية البر الخيرية بالقنفذة، محمد صالح الزبيدي المشاريع التأهيلية المدعومة من الجمعية، بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية التي من شأنها تحقيق الاستقرار والاستقلال المالي للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.

وبلغ عدد المشاريع المدعومة (16 مشروعاً) بتكلفة (501.000 ريال).

كان برفقة رئيس الجمعية المدير التنفيذي زين المرحبي ورئيس العلاقات العامة والإعلام موسى الزبيدي.

من جانبه، أكد رئيس جمعية البر الخيرية محمد الزبيدي أن الجمعية تسعى من خلال استراتيجيتها لتمكين المستفيد وبناء شخصيته باحترافية وتميز.

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