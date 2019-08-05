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من الفاجعة لضيافة الملك .. الشيخ الفلسطيني يتذكر وفاة نجله في هجوم المسجديْن

روى قصته ودموعه تسبق كلماته وأشاد بما تقدمه المملكة من خدمات للحجاج

روى الشيخ الفلسطيني المقيم بنيوزيلندا محمد عطاء عليان؛ قصة نجاته واستشهاد ابنه، في حادثة هجوم كرايست تشيرتش 2019 على يد الإرهابي الأسترالي الذي اقتحم مسجديْن بنيوزيلندا خلال أداء الجالية المسلمة صلاة الجمعة، والتي أسفرت عن مقتل عشرات المسلمين برصاصات غدر كانت دافعها التطرف والإرهاب.

جاء ذلك خلال استضافته لأداء فريضة الحج ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة, الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج؛ حيث يستضيف في هذا العام أكثر من 6000 حاج وحاجة من 77 دولة من مختلف قارات العالم.

وقال: "لقد تعرّضنا لمصاب جلل في الهجوم على المسجد ومقتل عدد من المسلمين في يوم الجمعة 15 مارس 2019 في أثناء الخطبة, إثر ذلك الحادث الأليم فقدتُ فيها أعز ما أملك ابني "عطاء" مع بقية الأحباب فرحمهم الله جميعا وأسكنهم الفردوس".

وأشاد "عليان"؛ بما قامت به المملكة العربية السعودية في استضافتها هذا العام 1440هـ حجاج نيوزيلندا التي مثلت لهم هذه الاستضافة تخفيف مصابهم, مستذكراً آخر لقاءٍ جمع بينه وبين ابنه, حيث طلب منه الالتقاء به في صلاة الجمعة؛ لأنه يعمل بعيداً عن المسجد, لافتاً إلى ذهابه إلى المسجد مبكراً -كعادته- حتى يحظى بشرف الصف الأول قبل بدء الخطبة بخمس دقائق.

وأفاد بأن الهجوم وقع بعد خمس دقائق من استفتاح الإمام للخطبة؛ حيث كان في الصفوف الأولى, وفجأة دخل علينا الإرهابي وبدأ يطلق الرصاصات عشوائياً على الحاضرين في المسجد, واستُشهد إثر ذلك ابني "عطاء"؛ ومعه مجموعة من المصلين, حيث إنني أصبتُ بطلقة في فخذي، وبفضل الله، تم الشفاء منها.

واختتم تصريحه بالشكر الجزيل للدعم الكبير الذي قدّمته المملكة العربية السعودية في تخفيف مصابهم ومشاركتهم الأحزان, مؤكداً أن المملكة دائماً كانت وما زالت سبّاقة في تضميد جراح المسلمين, حيث مثلت هذه الضيافة الكريمة لهم لأداء فريضة الحج الشيء الكثير لمسلمي نيوزيلندا, سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، والشعب السعودي كافة، على كرم الاستضافة والحفاوة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من الفاجعة لضيافة الملك .. الشيخ الفلسطيني يتذكر وفاة نجله في هجوم المسجديْن
سبق

روى الشيخ الفلسطيني المقيم بنيوزيلندا محمد عطاء عليان؛ قصة نجاته واستشهاد ابنه، في حادثة هجوم كرايست تشيرتش 2019 على يد الإرهابي الأسترالي الذي اقتحم مسجديْن بنيوزيلندا خلال أداء الجالية المسلمة صلاة الجمعة، والتي أسفرت عن مقتل عشرات المسلمين برصاصات غدر كانت دافعها التطرف والإرهاب.

جاء ذلك خلال استضافته لأداء فريضة الحج ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة, الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج؛ حيث يستضيف في هذا العام أكثر من 6000 حاج وحاجة من 77 دولة من مختلف قارات العالم.

وقال: "لقد تعرّضنا لمصاب جلل في الهجوم على المسجد ومقتل عدد من المسلمين في يوم الجمعة 15 مارس 2019 في أثناء الخطبة, إثر ذلك الحادث الأليم فقدتُ فيها أعز ما أملك ابني "عطاء" مع بقية الأحباب فرحمهم الله جميعا وأسكنهم الفردوس".

وأشاد "عليان"؛ بما قامت به المملكة العربية السعودية في استضافتها هذا العام 1440هـ حجاج نيوزيلندا التي مثلت لهم هذه الاستضافة تخفيف مصابهم, مستذكراً آخر لقاءٍ جمع بينه وبين ابنه, حيث طلب منه الالتقاء به في صلاة الجمعة؛ لأنه يعمل بعيداً عن المسجد, لافتاً إلى ذهابه إلى المسجد مبكراً -كعادته- حتى يحظى بشرف الصف الأول قبل بدء الخطبة بخمس دقائق.

وأفاد بأن الهجوم وقع بعد خمس دقائق من استفتاح الإمام للخطبة؛ حيث كان في الصفوف الأولى, وفجأة دخل علينا الإرهابي وبدأ يطلق الرصاصات عشوائياً على الحاضرين في المسجد, واستُشهد إثر ذلك ابني "عطاء"؛ ومعه مجموعة من المصلين, حيث إنني أصبتُ بطلقة في فخذي، وبفضل الله، تم الشفاء منها.

واختتم تصريحه بالشكر الجزيل للدعم الكبير الذي قدّمته المملكة العربية السعودية في تخفيف مصابهم ومشاركتهم الأحزان, مؤكداً أن المملكة دائماً كانت وما زالت سبّاقة في تضميد جراح المسلمين, حيث مثلت هذه الضيافة الكريمة لهم لأداء فريضة الحج الشيء الكثير لمسلمي نيوزيلندا, سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، والشعب السعودي كافة، على كرم الاستضافة والحفاوة.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
12:41 PM

من الفاجعة لضيافة الملك .. الشيخ الفلسطيني يتذكر وفاة نجله في هجوم المسجديْن

روى قصته ودموعه تسبق كلماته وأشاد بما تقدمه المملكة من خدمات للحجاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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روى الشيخ الفلسطيني المقيم بنيوزيلندا محمد عطاء عليان؛ قصة نجاته واستشهاد ابنه، في حادثة هجوم كرايست تشيرتش 2019 على يد الإرهابي الأسترالي الذي اقتحم مسجديْن بنيوزيلندا خلال أداء الجالية المسلمة صلاة الجمعة، والتي أسفرت عن مقتل عشرات المسلمين برصاصات غدر كانت دافعها التطرف والإرهاب.

جاء ذلك خلال استضافته لأداء فريضة الحج ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة, الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج؛ حيث يستضيف في هذا العام أكثر من 6000 حاج وحاجة من 77 دولة من مختلف قارات العالم.

وقال: "لقد تعرّضنا لمصاب جلل في الهجوم على المسجد ومقتل عدد من المسلمين في يوم الجمعة 15 مارس 2019 في أثناء الخطبة, إثر ذلك الحادث الأليم فقدتُ فيها أعز ما أملك ابني "عطاء" مع بقية الأحباب فرحمهم الله جميعا وأسكنهم الفردوس".

وأشاد "عليان"؛ بما قامت به المملكة العربية السعودية في استضافتها هذا العام 1440هـ حجاج نيوزيلندا التي مثلت لهم هذه الاستضافة تخفيف مصابهم, مستذكراً آخر لقاءٍ جمع بينه وبين ابنه, حيث طلب منه الالتقاء به في صلاة الجمعة؛ لأنه يعمل بعيداً عن المسجد, لافتاً إلى ذهابه إلى المسجد مبكراً -كعادته- حتى يحظى بشرف الصف الأول قبل بدء الخطبة بخمس دقائق.

وأفاد بأن الهجوم وقع بعد خمس دقائق من استفتاح الإمام للخطبة؛ حيث كان في الصفوف الأولى, وفجأة دخل علينا الإرهابي وبدأ يطلق الرصاصات عشوائياً على الحاضرين في المسجد, واستُشهد إثر ذلك ابني "عطاء"؛ ومعه مجموعة من المصلين, حيث إنني أصبتُ بطلقة في فخذي، وبفضل الله، تم الشفاء منها.

واختتم تصريحه بالشكر الجزيل للدعم الكبير الذي قدّمته المملكة العربية السعودية في تخفيف مصابهم ومشاركتهم الأحزان, مؤكداً أن المملكة دائماً كانت وما زالت سبّاقة في تضميد جراح المسلمين, حيث مثلت هذه الضيافة الكريمة لهم لأداء فريضة الحج الشيء الكثير لمسلمي نيوزيلندا, سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، والشعب السعودي كافة، على كرم الاستضافة والحفاوة.

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