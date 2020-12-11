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"الصحة": تسجيل 168 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 236 خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال الـ 24 ساعة.. روسيا تسجّل 28 ألف إصابة جديدة بكورونا وبلجيكا 2754 حالة

سجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 28 ألفاً و585 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و597 ألفاً و711 إصابة.

وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، في بيان اليوم، أنه سجّل 613 حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 45 ألفاً و893 حالة وفاة.

بلجيكا

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 89 حالة وفاة و2754 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت وزارة الصحة البلجيكية، في بيان، بأن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 17692 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي المصابين 600397 إصابة.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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خلال الـ 24 ساعة.. روسيا تسجّل 28 ألف إصابة جديدة بكورونا وبلجيكا 2754 حالة
سبق

سجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 28 ألفاً و585 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و597 ألفاً و711 إصابة.

وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، في بيان اليوم، أنه سجّل 613 حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 45 ألفاً و893 حالة وفاة.

بلجيكا

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 89 حالة وفاة و2754 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت وزارة الصحة البلجيكية، في بيان، بأن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 17692 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي المصابين 600397 إصابة.

11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442
02:00 PM

خلال الـ 24 ساعة.. روسيا تسجّل 28 ألف إصابة جديدة بكورونا وبلجيكا 2754 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 28 ألفاً و585 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و597 ألفاً و711 إصابة.

وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، في بيان اليوم، أنه سجّل 613 حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 45 ألفاً و893 حالة وفاة.

بلجيكا

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 89 حالة وفاة و2754 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت وزارة الصحة البلجيكية، في بيان، بأن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 17692 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي المصابين 600397 إصابة.

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