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مياه جازان لـ"سبق": لم نسجل أي بلاغ عن انقطاع الخدمة بالعارضة

نوهت بالحاجة إلى أرقام شكاوى المواطنين لكي يتم تحديد موقع المشكلة

أكدت الإدارة العامة لخدمة المياه بجازان أنها لم تسجل أي بلاغ رسمي في النظام عن حدوث انقطاع لمشروع المياه بمحافظة العارضة شرق المنطقة من أي من السكان.

وتفصيلًا: أوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة لخدمة المياه بجازان وليد باحسن لـ"سبق"، أنه لم يتم تسجيل أي بلاغ انقطاع مياه بمحافظة العارضة شرق المنطقة بالنظام، منوهًا بالحاجة إلى أرقام شكاوى المواطنين؛ لكي يتم تحديد موقع المشكلة وهل هي محصورة بعدد أشخاص معين، موضحًا كون تحديد موقع المشكلة يساهم في الإسراع بالحل.

من جانبه أشار مصدر لـ"سبق" إلى أن بعض المواطنين لا يلجؤون إلى تقديم شكاوى بشكل رسمي عبر الأرقام الموحدة للجهات المعنية في الوقت المحدد؛ وهو ما قد يضيع عليهم حقوقهم في التعامل مع الحالة بشكل سريع لحل المشكلة وتوثيق الخلل من قبل الجهة المعنية بالأمر بالوقت واليوم والتاريخ لحفظ بلاغاتهم.

وكان فرع المياه بجازان قد أكد في وقت سابق أنه تم تشغيل أكثر من 150 قرية بالعارضة وتنفيذ ثلاثة مشاريع حيوية بها، شملت المرحلة الأولى مشروع شبكات مياه قرى العارضة، المشتمل على خزانات استراتيجية و3000 عداد، وشبكات للمياه، بلغت أطوالها 360 كيلومترًا، بتكلفة بلغت 76.000.000 ريال، إلى جانب مشروع قرى الحميراء، ويضم ثلاثة خزانات، هي: خزان الحميراء سعة 1600 متر مكعب، وخزان الرد سعة 2500 متر مكعب، وخزان سردشة سعة 2500 متر مكعب، فضلًا عن شبكات مياه بلغت أطوالها 200 كيلومتر، بمبلغ 45.000.000 ريال.

كما تم تشغيل مشروع المرحلة الثانية لاستكمال مياه قرى العارضة بتكلفة بلغت 39.000.000 ريال، ويشمل شبكات مياه بأطوال 360 كيلومترًا، وتركيب 3000 عداد. فيما يجري العمل على ترسية مشروع محطة صرف صحي، ومشاريع المياه للقطاع الجبلي في "العبادل وسلا وقيس"، فيما لا يزال عدد من القرى ينتظر التشغيل وفق الخطة المعلنة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مياه جازان لـ"سبق": لم نسجل أي بلاغ عن انقطاع الخدمة بالعارضة
سبق

أكدت الإدارة العامة لخدمة المياه بجازان أنها لم تسجل أي بلاغ رسمي في النظام عن حدوث انقطاع لمشروع المياه بمحافظة العارضة شرق المنطقة من أي من السكان.

وتفصيلًا: أوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة لخدمة المياه بجازان وليد باحسن لـ"سبق"، أنه لم يتم تسجيل أي بلاغ انقطاع مياه بمحافظة العارضة شرق المنطقة بالنظام، منوهًا بالحاجة إلى أرقام شكاوى المواطنين؛ لكي يتم تحديد موقع المشكلة وهل هي محصورة بعدد أشخاص معين، موضحًا كون تحديد موقع المشكلة يساهم في الإسراع بالحل.

من جانبه أشار مصدر لـ"سبق" إلى أن بعض المواطنين لا يلجؤون إلى تقديم شكاوى بشكل رسمي عبر الأرقام الموحدة للجهات المعنية في الوقت المحدد؛ وهو ما قد يضيع عليهم حقوقهم في التعامل مع الحالة بشكل سريع لحل المشكلة وتوثيق الخلل من قبل الجهة المعنية بالأمر بالوقت واليوم والتاريخ لحفظ بلاغاتهم.

وكان فرع المياه بجازان قد أكد في وقت سابق أنه تم تشغيل أكثر من 150 قرية بالعارضة وتنفيذ ثلاثة مشاريع حيوية بها، شملت المرحلة الأولى مشروع شبكات مياه قرى العارضة، المشتمل على خزانات استراتيجية و3000 عداد، وشبكات للمياه، بلغت أطوالها 360 كيلومترًا، بتكلفة بلغت 76.000.000 ريال، إلى جانب مشروع قرى الحميراء، ويضم ثلاثة خزانات، هي: خزان الحميراء سعة 1600 متر مكعب، وخزان الرد سعة 2500 متر مكعب، وخزان سردشة سعة 2500 متر مكعب، فضلًا عن شبكات مياه بلغت أطوالها 200 كيلومتر، بمبلغ 45.000.000 ريال.

كما تم تشغيل مشروع المرحلة الثانية لاستكمال مياه قرى العارضة بتكلفة بلغت 39.000.000 ريال، ويشمل شبكات مياه بأطوال 360 كيلومترًا، وتركيب 3000 عداد. فيما يجري العمل على ترسية مشروع محطة صرف صحي، ومشاريع المياه للقطاع الجبلي في "العبادل وسلا وقيس"، فيما لا يزال عدد من القرى ينتظر التشغيل وفق الخطة المعلنة.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
05:06 PM

مياه جازان لـ"سبق": لم نسجل أي بلاغ عن انقطاع الخدمة بالعارضة

نوهت بالحاجة إلى أرقام شكاوى المواطنين لكي يتم تحديد موقع المشكلة

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قاسم الخبراني - جازان
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أكدت الإدارة العامة لخدمة المياه بجازان أنها لم تسجل أي بلاغ رسمي في النظام عن حدوث انقطاع لمشروع المياه بمحافظة العارضة شرق المنطقة من أي من السكان.

وتفصيلًا: أوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة لخدمة المياه بجازان وليد باحسن لـ"سبق"، أنه لم يتم تسجيل أي بلاغ انقطاع مياه بمحافظة العارضة شرق المنطقة بالنظام، منوهًا بالحاجة إلى أرقام شكاوى المواطنين؛ لكي يتم تحديد موقع المشكلة وهل هي محصورة بعدد أشخاص معين، موضحًا كون تحديد موقع المشكلة يساهم في الإسراع بالحل.

من جانبه أشار مصدر لـ"سبق" إلى أن بعض المواطنين لا يلجؤون إلى تقديم شكاوى بشكل رسمي عبر الأرقام الموحدة للجهات المعنية في الوقت المحدد؛ وهو ما قد يضيع عليهم حقوقهم في التعامل مع الحالة بشكل سريع لحل المشكلة وتوثيق الخلل من قبل الجهة المعنية بالأمر بالوقت واليوم والتاريخ لحفظ بلاغاتهم.

وكان فرع المياه بجازان قد أكد في وقت سابق أنه تم تشغيل أكثر من 150 قرية بالعارضة وتنفيذ ثلاثة مشاريع حيوية بها، شملت المرحلة الأولى مشروع شبكات مياه قرى العارضة، المشتمل على خزانات استراتيجية و3000 عداد، وشبكات للمياه، بلغت أطوالها 360 كيلومترًا، بتكلفة بلغت 76.000.000 ريال، إلى جانب مشروع قرى الحميراء، ويضم ثلاثة خزانات، هي: خزان الحميراء سعة 1600 متر مكعب، وخزان الرد سعة 2500 متر مكعب، وخزان سردشة سعة 2500 متر مكعب، فضلًا عن شبكات مياه بلغت أطوالها 200 كيلومتر، بمبلغ 45.000.000 ريال.

كما تم تشغيل مشروع المرحلة الثانية لاستكمال مياه قرى العارضة بتكلفة بلغت 39.000.000 ريال، ويشمل شبكات مياه بأطوال 360 كيلومترًا، وتركيب 3000 عداد. فيما يجري العمل على ترسية مشروع محطة صرف صحي، ومشاريع المياه للقطاع الجبلي في "العبادل وسلا وقيس"، فيما لا يزال عدد من القرى ينتظر التشغيل وفق الخطة المعلنة.

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