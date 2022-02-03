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4 خطوات.. "الجمارك" تتيح خدمة استرداد الرسوم الجمركية إلكترونيًّا

لكل المستوردين مع أحقية استرداد الرسوم القطعية ورسوم التأمين

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إتاحة خدمة استرداد الرسوم الجمركية إلكترونيًّا، من خلال الدخول على صفحة الخدمة في موقع الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخدمة تتيح طلب استرداد الرسوم الجمركية (الرسوم القطعية، رسوم التأمين)، عبر إعادة المبالغ المحصلة سابقًا من الهيئة كرسوم جمركية، مؤكدةً أنه يحق للمستوردين المطالبة بهذه الرسوم في حال ثبتت أحقيتهم باستردادها.

وتتيح الخدمة وفق "إنفوجرافيك" على حساب الهيئة بـ"تويتر"، طلب استرداد الرسوم القطعية، ورسوم التأمين شريطة أن يكون البيان الجمركي مسددًا وتوافر المستندات المرتبطة بأحقية الاسترداد.

وأضافت أنه لا يحق للعميل المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية إذا كان بين تاريخ المطالبة وتاريخ تأدية الرسوم أكثر من ثلاث سنوات.

وشرحت الهيئة طريقة الاسترداد من خلال 4 خطوات تبدأ بالدخول للخدمة عبر الموقع الإلكتروني zatca.gov.sa وتسجيل الدخول للمنصة، ثم تعبئة النموذج المطلوب واستكمال البيانات والمستندات المطلوبة، وتنتهي باستلام إشعار الطلب عن طريق رسالة قصيرة والبريد الإلكتروني.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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4 خطوات.. "الجمارك" تتيح خدمة استرداد الرسوم الجمركية إلكترونيًّا
سبق

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إتاحة خدمة استرداد الرسوم الجمركية إلكترونيًّا، من خلال الدخول على صفحة الخدمة في موقع الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخدمة تتيح طلب استرداد الرسوم الجمركية (الرسوم القطعية، رسوم التأمين)، عبر إعادة المبالغ المحصلة سابقًا من الهيئة كرسوم جمركية، مؤكدةً أنه يحق للمستوردين المطالبة بهذه الرسوم في حال ثبتت أحقيتهم باستردادها.

وتتيح الخدمة وفق "إنفوجرافيك" على حساب الهيئة بـ"تويتر"، طلب استرداد الرسوم القطعية، ورسوم التأمين شريطة أن يكون البيان الجمركي مسددًا وتوافر المستندات المرتبطة بأحقية الاسترداد.

وأضافت أنه لا يحق للعميل المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية إذا كان بين تاريخ المطالبة وتاريخ تأدية الرسوم أكثر من ثلاث سنوات.

وشرحت الهيئة طريقة الاسترداد من خلال 4 خطوات تبدأ بالدخول للخدمة عبر الموقع الإلكتروني zatca.gov.sa وتسجيل الدخول للمنصة، ثم تعبئة النموذج المطلوب واستكمال البيانات والمستندات المطلوبة، وتنتهي باستلام إشعار الطلب عن طريق رسالة قصيرة والبريد الإلكتروني.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
12:45 PM

4 خطوات.. "الجمارك" تتيح خدمة استرداد الرسوم الجمركية إلكترونيًّا

لكل المستوردين مع أحقية استرداد الرسوم القطعية ورسوم التأمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إتاحة خدمة استرداد الرسوم الجمركية إلكترونيًّا، من خلال الدخول على صفحة الخدمة في موقع الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخدمة تتيح طلب استرداد الرسوم الجمركية (الرسوم القطعية، رسوم التأمين)، عبر إعادة المبالغ المحصلة سابقًا من الهيئة كرسوم جمركية، مؤكدةً أنه يحق للمستوردين المطالبة بهذه الرسوم في حال ثبتت أحقيتهم باستردادها.

وتتيح الخدمة وفق "إنفوجرافيك" على حساب الهيئة بـ"تويتر"، طلب استرداد الرسوم القطعية، ورسوم التأمين شريطة أن يكون البيان الجمركي مسددًا وتوافر المستندات المرتبطة بأحقية الاسترداد.

وأضافت أنه لا يحق للعميل المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية إذا كان بين تاريخ المطالبة وتاريخ تأدية الرسوم أكثر من ثلاث سنوات.

وشرحت الهيئة طريقة الاسترداد من خلال 4 خطوات تبدأ بالدخول للخدمة عبر الموقع الإلكتروني zatca.gov.sa وتسجيل الدخول للمنصة، ثم تعبئة النموذج المطلوب واستكمال البيانات والمستندات المطلوبة، وتنتهي باستلام إشعار الطلب عن طريق رسالة قصيرة والبريد الإلكتروني.

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