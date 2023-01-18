يفتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، فعاليات المؤتمر العالمي الرابع لسلامة المرضى بالعناية الحرجة، والذي تنظمه مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي خلال الفترة من 21- 23 يناير 2020م، تحت شعار "تجسير الفجوة بين التحديات والتناقضات". ويحظى المؤتمر باعتماد أكاديمي بواقع 30 ساعة تعليم وتدريب من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من المتحدثين والخبراء المحليين والدوليين والباحثين، إلى استكشاف فرص الارتقاء بمستوى العناية الطبية الفائقة، سواء للبالغين أو الأطفال، والتحديات المتعلقة بسلامة المرضى، والطرائق العلاجية المثلى للحالات الطبية الحرجة الشائعة، علاوة على استعراض أحدث الدراسات والتقنيات وأفضل الممارسات والتجارب الرائدة محليًّا ودوليًّا المختصة بسلامة المرضى في العناية المركزة. ويستهدف الأطباء والممارسين الصحيين، والأكاديميين الصحيين والمختصين بالعناية الحرجة، وممرضات وحدات العناية المركزة، ومعالجي الجهاز التنفسي، وكذلك الطلاب بالكليات الصحية وغيرهم من ممارسي الرعاية الصحية الذين يهتمون بالمرضى البالغين أو الأطفال ذوي الحالات الخطيرة والحرجة. ويشارك في المؤتمر 90 متحدثًا من الخبراء المحليين والعالميين، يقدمون فيه 77 محاضرة، وثلاث ورش عمل متنوعة تمتدّ لعدة ساعات، للتباحث العلمي وتبادل الأفكار والرؤى من أجل تحسين جودة وكفاءة الكوادر الطبية في هذا التخصص، وسيصاحبه معرض تشارك فيه 25 شركة عالمية متخصصة في العناية الحرجة، ومن المتوقّع أن يستقبل في نسخته الحالية أكثر من 1300 ممارس صحي، وسيشكل إضافة هامة على مختلف الأصعدة. يُذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب منذ نشأتها عام 1995م، دأبت على تنظيم ورعاية الكثير من الأنشطة والملتقيات والمؤتمرات العلمية لتواكب المستجدات المتسارعة والتطورات التكنولوجية الحديثة ومخرجات البحوث العلمية، بهدف تمكين الممارسين الصحيين من الحصول على مستوى عالٍ من التعليم والتدريب، الذي يؤهلهم لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية ومتوافقة مع مستهدفات الرؤية الوطنية للمملكة 2030.

"التويجري" يفتتح المؤتمر العالمي الرابع للعناية الحرجة في سليمان الحبيب صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-18 يفتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، فعاليات المؤتمر العالمي الرابع لسلامة المرضى بالعناية الحرجة، والذي تنظمه مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي خلال الفترة من 21- 23 يناير 2020م، تحت شعار "تجسير الفجوة بين التحديات والتناقضات".



ويحظى المؤتمر باعتماد أكاديمي بواقع 30 ساعة تعليم وتدريب من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.



ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من المتحدثين والخبراء المحليين والدوليين والباحثين، إلى استكشاف فرص الارتقاء بمستوى العناية الطبية الفائقة، سواء للبالغين أو الأطفال، والتحديات المتعلقة بسلامة المرضى، والطرائق العلاجية المثلى للحالات الطبية الحرجة الشائعة، علاوة على استعراض أحدث الدراسات والتقنيات وأفضل الممارسات والتجارب الرائدة محليًّا ودوليًّا المختصة بسلامة المرضى في العناية المركزة.



ويستهدف الأطباء والممارسين الصحيين، والأكاديميين الصحيين والمختصين بالعناية الحرجة، وممرضات وحدات العناية المركزة، ومعالجي الجهاز التنفسي، وكذلك الطلاب بالكليات الصحية وغيرهم من ممارسي الرعاية الصحية الذين يهتمون بالمرضى البالغين أو الأطفال ذوي الحالات الخطيرة والحرجة.



ويشارك في المؤتمر 90 متحدثًا من الخبراء المحليين والعالميين، يقدمون فيه 77 محاضرة، وثلاث ورش عمل متنوعة تمتدّ لعدة ساعات، للتباحث العلمي وتبادل الأفكار والرؤى من أجل تحسين جودة وكفاءة الكوادر الطبية في هذا التخصص، وسيصاحبه معرض تشارك فيه 25 شركة عالمية متخصصة في العناية الحرجة، ومن المتوقّع أن يستقبل في نسخته الحالية أكثر من 1300 ممارس صحي، وسيشكل إضافة هامة على مختلف الأصعدة.



يُذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب منذ نشأتها عام 1995م، دأبت على تنظيم ورعاية الكثير من الأنشطة والملتقيات والمؤتمرات العلمية لتواكب المستجدات المتسارعة والتطورات التكنولوجية الحديثة ومخرجات البحوث العلمية، بهدف تمكين الممارسين الصحيين من الحصول على مستوى عالٍ من التعليم والتدريب، الذي يؤهلهم لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية ومتوافقة مع مستهدفات الرؤية الوطنية للمملكة 2030.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441 10:42 AM

اخر تعديل 18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441 04:29 PM

"التويجري" يفتتح المؤتمر العالمي الرابع للعناية الحرجة في سليمان الحبيب في سويدي الرياض.. 77 محاضرة و 3 ورش عمل متنوعة بمشاركة 90 متحدثًا





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يفتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، فعاليات المؤتمر العالمي الرابع لسلامة المرضى بالعناية الحرجة، والذي تنظمه مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي خلال الفترة من 21- 23 يناير 2020م، تحت شعار "تجسير الفجوة بين التحديات والتناقضات".



ويحظى المؤتمر باعتماد أكاديمي بواقع 30 ساعة تعليم وتدريب من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.



ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من المتحدثين والخبراء المحليين والدوليين والباحثين، إلى استكشاف فرص الارتقاء بمستوى العناية الطبية الفائقة، سواء للبالغين أو الأطفال، والتحديات المتعلقة بسلامة المرضى، والطرائق العلاجية المثلى للحالات الطبية الحرجة الشائعة، علاوة على استعراض أحدث الدراسات والتقنيات وأفضل الممارسات والتجارب الرائدة محليًّا ودوليًّا المختصة بسلامة المرضى في العناية المركزة.



ويستهدف الأطباء والممارسين الصحيين، والأكاديميين الصحيين والمختصين بالعناية الحرجة، وممرضات وحدات العناية المركزة، ومعالجي الجهاز التنفسي، وكذلك الطلاب بالكليات الصحية وغيرهم من ممارسي الرعاية الصحية الذين يهتمون بالمرضى البالغين أو الأطفال ذوي الحالات الخطيرة والحرجة.



ويشارك في المؤتمر 90 متحدثًا من الخبراء المحليين والعالميين، يقدمون فيه 77 محاضرة، وثلاث ورش عمل متنوعة تمتدّ لعدة ساعات، للتباحث العلمي وتبادل الأفكار والرؤى من أجل تحسين جودة وكفاءة الكوادر الطبية في هذا التخصص، وسيصاحبه معرض تشارك فيه 25 شركة عالمية متخصصة في العناية الحرجة، ومن المتوقّع أن يستقبل في نسخته الحالية أكثر من 1300 ممارس صحي، وسيشكل إضافة هامة على مختلف الأصعدة.



يُذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب منذ نشأتها عام 1995م، دأبت على تنظيم ورعاية الكثير من الأنشطة والملتقيات والمؤتمرات العلمية لتواكب المستجدات المتسارعة والتطورات التكنولوجية الحديثة ومخرجات البحوث العلمية، بهدف تمكين الممارسين الصحيين من الحصول على مستوى عالٍ من التعليم والتدريب، الذي يؤهلهم لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية ومتوافقة مع مستهدفات الرؤية الوطنية للمملكة 2030.