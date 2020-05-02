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1025 إصابة جديدة بـ"كورونا" في 5 مدن سعودية

الرياض ومكة وجدة والمدينة والدمام

سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والدمام" 1025 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1362 حالة.

وتوزعت الـ1025 حالة على: المدينة المنورة 249، وجدة 245 ومكة 244، والرياض 161، والدمام 126 حالة. فيما توزعت باقي الحالات وعددها 337 حالة على 22 مدينة ومحافظة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 1362 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة هذا اليوم؛ ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 25459 حالة، منها 21518 حالة نشطة، و139 حالات حرجة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 3765 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 176 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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1025 إصابة جديدة بـ"كورونا" في 5 مدن سعودية
سبق

سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والدمام" 1025 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1362 حالة.

وتوزعت الـ1025 حالة على: المدينة المنورة 249، وجدة 245 ومكة 244، والرياض 161، والدمام 126 حالة. فيما توزعت باقي الحالات وعددها 337 حالة على 22 مدينة ومحافظة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 1362 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة هذا اليوم؛ ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 25459 حالة، منها 21518 حالة نشطة، و139 حالات حرجة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 3765 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 176 حالة وفاة.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
03:59 PM

1025 إصابة جديدة بـ"كورونا" في 5 مدن سعودية

الرياض ومكة وجدة والمدينة والدمام

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
8,569

سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والدمام" 1025 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1362 حالة.

وتوزعت الـ1025 حالة على: المدينة المنورة 249، وجدة 245 ومكة 244، والرياض 161، والدمام 126 حالة. فيما توزعت باقي الحالات وعددها 337 حالة على 22 مدينة ومحافظة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 1362 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة هذا اليوم؛ ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 25459 حالة، منها 21518 حالة نشطة، و139 حالات حرجة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 3765 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 176 حالة وفاة.

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