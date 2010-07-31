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"الأرصاد" تبشر: استمرار فرص هطول الأمطار على مكة والمشاعر

يصحبها نشاط في الرياح الجنوبية.. معدلات الرطوبة بين 40 إلى 75%

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة اليوم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضحت الهيئة استمرار فرصة هطول أمطار رعدية على العاصمة المقدسة ومشاعر منى ومزدلفة وعرفات، يصحبها نشاط في رياح جنوبية غربية إلى جنوبية، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 40 كلم/ ساعة، قد تصل إلى 50 كلم/ ساعة بسبب التيارات الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية.

وأشارت الهيئة إلى أن درجة الحرارة العظمى والصغرى من 38 إلى 28 درجة مئوية، وتتراوح معدلات الرطوبة بين 40 إلى 75%؛ مبينة أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة ليلًا.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تبشر: استمرار فرص هطول الأمطار على مكة والمشاعر
سبق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة اليوم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضحت الهيئة استمرار فرصة هطول أمطار رعدية على العاصمة المقدسة ومشاعر منى ومزدلفة وعرفات، يصحبها نشاط في رياح جنوبية غربية إلى جنوبية، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 40 كلم/ ساعة، قد تصل إلى 50 كلم/ ساعة بسبب التيارات الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية.

وأشارت الهيئة إلى أن درجة الحرارة العظمى والصغرى من 38 إلى 28 درجة مئوية، وتتراوح معدلات الرطوبة بين 40 إلى 75%؛ مبينة أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة ليلًا.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
09:40 AM

"الأرصاد" تبشر: استمرار فرص هطول الأمطار على مكة والمشاعر

يصحبها نشاط في الرياح الجنوبية.. معدلات الرطوبة بين 40 إلى 75%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة اليوم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضحت الهيئة استمرار فرصة هطول أمطار رعدية على العاصمة المقدسة ومشاعر منى ومزدلفة وعرفات، يصحبها نشاط في رياح جنوبية غربية إلى جنوبية، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 40 كلم/ ساعة، قد تصل إلى 50 كلم/ ساعة بسبب التيارات الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية.

وأشارت الهيئة إلى أن درجة الحرارة العظمى والصغرى من 38 إلى 28 درجة مئوية، وتتراوح معدلات الرطوبة بين 40 إلى 75%؛ مبينة أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة ليلًا.

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