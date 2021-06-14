"بوابة الدرعية" تُوقع مذكرة تفاهم مع "جمعية المحافظة على التراث"

تُسهم في تبادل الخبرات والأبحاث العلمية والدراسات الفنية

وقّعت هيئة تطوير بوابة الدرعية، مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للمحافظة على التراث، لتنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات التراثية المشتركة في مجال حماية المواقع الأثرية والتراثية والمحافظة عليها، إضافة إلى إجراء الدراسات وتبادل الخبرات، وتفعيل دور المجتمع المحلي كما تضمنت المذكرة الموقعة أيضاً، التعاون في حصر وتوثيق التراث غير المادي، وإعداد خطط صون التراث لمنطقة الدرعية.

وأشاد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، جيري انزيريلو، بالدور الذي تقوم به الجمعية السعودية للمحافظة على التراث، مبيناً أن مذكرة التفاهم تُسهم في تحقيق أهداف وطموحات الجانبين، خاصة ما يتعلق بالتعاون في مجال حماية المواقع التراثية، وتبادل الخبرات والأبحاث العلمية والدراسات الفنية الخاصة بالمحافظة على التراث.

وأكد "انزيريلو" أن الفترة المقبلة ستشهد أيضاً تعزيزاً للتعاون مع الجمعية السعودية للمحافظة على التراث في مجال الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التراثية، والمشاريع والبرامج والمبادرات التوعوية للثقافة والتراث المتعلقة بالدرعية، وتفعيل الأيام الثقافية والعالمية.

من جانبه، ذكر مدير عام الجمعية السعودية للمحافظة على التراث عبدالرحمن بن عبدالله العيدان، أن المشاريع التراثية التي تنفذها هيئة تطوير بوابة الدرعية في جوهرة المملكة تُمثل نقلة نوعية، ليس فقط في المملكة ولكن على مستوى العالم، لا سيما أن مشروع تطوير الدرعية التاريخية يُعد أحد أكبر المشاريع الثقافية والتراثية في العالم.

وأشار إلى أن الجمعية تسعى من خلال مذكرة التفاهم الموقعة إلى مزيد من تعزيز التعاون مع الهيئة للوصول لأفضل المعايير والحلول اللازمة لحماية المواقع التراثية المختلفة في المملكة بشكل عام والدرعية بشكل خاص، وصونها.

وقال "العيدان"، إن مذكرة التفاهم تتضمن على التعاون في المبادرات والبرامج المتعلقة بالتدريب والتطوير في المجالات التراثية، علاوة على المشاريع التي تدعم إحياء تراث الدرعية غير المادي وتسليط الضوء عليه؛ إضافة إلى التعاون المتبادل فيما يتعلق بالبيانات والإحصاءات والدراسات.

وأكد أن مذكرة التفاهم تفتح آفاقاً جديدة للخروج بأفضل المشاريع التراثية التي تتواءم مع أهداف الهيئة ومساعيها الحثيثة في الحفاظ على تراث الدرعية لما تمثله من أهمية بالغة.

وتعمل هيئة تطوير بوابة الدرعية على عديد من المشاريع في مجال تطوير وتأهيل وحماية المواقع الأثرية والتراثية في "جوهرة المملكة"، إلى جانب تنفيذ مشاريع تطويرية واستثمارات كبرى في المواقع التراثية وضمان تطبيق أفضل المعايير العالمية في هذا المجال.