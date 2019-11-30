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"العمري": ذكرى البيعة وفاء وولاء وحب وانتماء وإحساس بالمواطن

رفع المدير التنفيذي لجمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، صالح بن ناصر العُمري، أصالةً عن نفسه ونيابةً عن أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة؛ صادق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- وإلى أفراد الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي الكريم، بمناسبة الذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا أن هذه الذكرى الغالية هي بحد ذاتها استمرار وفاء بين القيادة والشعب في صورةٍ من أعظم صور التلاحم والعطاء.

وبيّن "العُمري" في تصريح بهذه المناسبة، أن ما تحقق للمملكة ولله الحمد في ظل العهد الزاهر؛ فخر واعتزاز بقيادة واعية حكيمة ارتقت بالمملكة قيادة وشعبًا إلى مكانة متقدمة على الساحة العربية والإسلامية والعالمية، بفضل الله تعالى ثم بفضل السياسة الحكيمة التي رسمها الملك سلمان بن عبدالعزيز وحرصه -حفظه الله- على استتباب الأمن والأمان والاستقرار والسلام في العالم أجمع، انطلاقًا من رسالة الدين الإسلامي الحنيف.

ودعا الله تعالى أن يسبغ على مليكنا المفدَّى نعمة الصحة والعافية، وأن يسبغ على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان، ونحن مجددون الولاء والسمع والطاعة وفاءً للقيادة الصادقة والمخلصة لخدمة الدين والوطن والأمة.

المدير التنفيذي لجمعية نفع الخيرية الذكرى الخامسة للبيعة

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"العمري": ذكرى البيعة وفاء وولاء وحب وانتماء وإحساس بالمواطن
سبق

رفع المدير التنفيذي لجمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، صالح بن ناصر العُمري، أصالةً عن نفسه ونيابةً عن أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة؛ صادق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- وإلى أفراد الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي الكريم، بمناسبة الذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا أن هذه الذكرى الغالية هي بحد ذاتها استمرار وفاء بين القيادة والشعب في صورةٍ من أعظم صور التلاحم والعطاء.

وبيّن "العُمري" في تصريح بهذه المناسبة، أن ما تحقق للمملكة ولله الحمد في ظل العهد الزاهر؛ فخر واعتزاز بقيادة واعية حكيمة ارتقت بالمملكة قيادة وشعبًا إلى مكانة متقدمة على الساحة العربية والإسلامية والعالمية، بفضل الله تعالى ثم بفضل السياسة الحكيمة التي رسمها الملك سلمان بن عبدالعزيز وحرصه -حفظه الله- على استتباب الأمن والأمان والاستقرار والسلام في العالم أجمع، انطلاقًا من رسالة الدين الإسلامي الحنيف.

ودعا الله تعالى أن يسبغ على مليكنا المفدَّى نعمة الصحة والعافية، وأن يسبغ على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان، ونحن مجددون الولاء والسمع والطاعة وفاءً للقيادة الصادقة والمخلصة لخدمة الدين والوطن والأمة.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
02:01 PM

"العمري": ذكرى البيعة وفاء وولاء وحب وانتماء وإحساس بالمواطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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رفع المدير التنفيذي لجمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، صالح بن ناصر العُمري، أصالةً عن نفسه ونيابةً عن أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة؛ صادق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- وإلى أفراد الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي الكريم، بمناسبة الذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا أن هذه الذكرى الغالية هي بحد ذاتها استمرار وفاء بين القيادة والشعب في صورةٍ من أعظم صور التلاحم والعطاء.

وبيّن "العُمري" في تصريح بهذه المناسبة، أن ما تحقق للمملكة ولله الحمد في ظل العهد الزاهر؛ فخر واعتزاز بقيادة واعية حكيمة ارتقت بالمملكة قيادة وشعبًا إلى مكانة متقدمة على الساحة العربية والإسلامية والعالمية، بفضل الله تعالى ثم بفضل السياسة الحكيمة التي رسمها الملك سلمان بن عبدالعزيز وحرصه -حفظه الله- على استتباب الأمن والأمان والاستقرار والسلام في العالم أجمع، انطلاقًا من رسالة الدين الإسلامي الحنيف.

ودعا الله تعالى أن يسبغ على مليكنا المفدَّى نعمة الصحة والعافية، وأن يسبغ على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان، ونحن مجددون الولاء والسمع والطاعة وفاءً للقيادة الصادقة والمخلصة لخدمة الدين والوطن والأمة.

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